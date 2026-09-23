Spektakl „Części kobiety” Katy Wéber

„Części kobiety” to poruszająca i szczera opowieść o rodzinie, stracie, macierzyństwie i próbie odbudowania więzi z najbliższymi.
Osobisty dramat splata się tu z doświadczeniami różnych pokoleń, a rodzinne spotkanie staje się przestrzenią, w której ujawniają się długo skrywane urazy, odmienne wybory i niewypowiedziane uczucia.
Sztukę węgierskiej dramatopisarki Katy Wéber w Starym Teatrze w Wilnie wyreżyserowała Uršulė Bartoševičiūtė.
Bilety – kakava.lt
Więcej informacji – https://vsteatras.lt/spektakliai/moters-dalys
Wileński Teatr Stary