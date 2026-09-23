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Spektakl „Części kobiety” Katy Wéber

26 i 27 września o godz. 17:00 w Starym Teatrze w Wilnie — „Części kobiety” Katy Wéber w reżyserii Uršulė Bartoševičiūtė. Spektakl grany jest w języku polskim z litewskimi napisami.

Autor: KW
Afisz spektaklu „Części kobiety” Katy Wéber.
Graf. organizatorzy

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„Części kobiety” to poruszająca i szczera opowieść o rodzinie, stracie, macierzyństwie i próbie odbudowania więzi z najbliższymi.

Osobisty dramat splata się tu z doświadczeniami różnych pokoleń, a rodzinne spotkanie staje się przestrzenią, w której ujawniają się długo skrywane urazy, odmienne wybory i niewypowiedziane uczucia.

Sztukę węgierskiej dramatopisarki Katy Wéber w Starym Teatrze w Wilnie wyreżyserowała Uršulė Bartoševičiūtė.

Bilety – kakava.lt

Więcej informacji – https://vsteatras.lt/spektakliai/moters-dalys

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Wileński Teatr Stary

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