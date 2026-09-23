Premiera spektaklu tanecznego ABRAXAS

Sztuka inspirowana jest oratorium „Paskutinės pagonių apeigos” („Ostatnie pogańskie obrzędy”) litewskiego kompozytora Broniusa Kutavičiusa z 1978 r. Utwór do dziś uważany jest za jedno z najważniejszych dzieł muzyki litewskiej. Spektakl bada możliwości muzyki i ruchu w przywracaniu mocy rytuału, prowadzącego do doświadczenia katharsis.

Zagubienie ma w sobie coś dzikiego. Zaczyna się wtedy, gdy ciało traci zwykłe punkty odniesienia i nie wiadomo już, gdzie się jest ani w którą stronę iść. To stan dezorientacji i zamieszania, który jednocześnie wyostrza uwagę na otoczenie. Zagubienie jest bliskie zdumieniu — chwili, w której zwykłe postrzeganie świata zostaje na chwilę zakłócone. Wtedy droga prowadzi do lasu — przestrzeni, w której łatwo stracić orientację, ale jednocześnie można odkryć inne sposoby poruszania się, widzenia i orientowania się.

Las nie jest tu przypadkowym obrazem. Jest już obecny w „Ostatnich pogańskich obrzędach” kompozytora Broniusa Kutavičiusa — dziele powstałym w 1978 r., które stało się inspiracją dla spektaklu tanecznego ABRAXAS. W utworze Kutavičiausa przeplatają się partie chóru, organów i rogu, a obok nich pojawiają się konik polny, dąb, wąż i góra. Dzika przyroda i las nie są tu jedynie tłem — stanowią integralną część muzyki.

ABRAXAS przenosi ten świat na ciało i ruch. Dezorientacja staje się tu praktyką fizyczną: ciała upadają, tracą kierunek, a ruch nie zawsze prowadzi do przodu. Może on wędrować, wirować, zmieniać kierunek, rozpadać się lub poruszać wbrew sobie.

Choreograf Paweł Sakowicz interesuje się napięciem między wyraźną strukturą rytuału a ciałem, które może stracić kierunek lub mu się wymknąć. Wraz z tancerzami Oksaną Grazniovą, Ievą Navickaite i Eivinasem Dzieną bada, jak zmienia się ruch i relacje między ciałami, gdy nie ma już wyraźnych punktów odniesienia.

Twórcy:

Choreografia Paweł Sakowicz

Dramaturgia Anka Herbut

Kompozytorzy Agnė Matulevičiūtė, Bronius Kutavičius („Ostatnie pogańskie obrzędy”, 1978)

Autorka kostiumów Elena Marija Veleckaitė

Autor oświetlenia Julius Kuršis

Tancerze: Oksana Griaznova, Ieva Navickaitė, Eivinas Dziena

Producentka Rusnė Kregždaitė

Producentka wykonawcza Greta Senkutė

Szefowa komunikacji Rasa Kregždaitė

Projektantka wizualna Sofija Laurušonytė

Fotograf Kęstutis Žilionis

W spektaklu wykorzystano nagranie oratorium Broniusa Kutavičiusa („Ostatnie pogańskie obrzędy” (2001) Wykonawcy: Chór Kameralny „Aidija”, Chór Narodowej Szkoły Sztuki im. M. K. Čiurlionisa (dyrygent Romualdas Gražinis), Kowieński Chór Państwowy, Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna (dyrygent Robertas Šervenikas).

ABRAXAS powstaje jako koprodukcja trzech teatrów: MMLAB (Litwa), Komuna Warszawa (Polska) oraz Studio Hrdinů (Czechy).

Partnerzy:

Pałac Sapiehów

„Kablys”

Instytut Polski w Wilnie

Ambasada Republiki Litewskiej w Singapurze

Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce

Ambasada Republiki Litewskiej w Czechach

W przyszłym roku spektakl będzie zaprezentowany również m.in. w Warszawie (luty) i w Pradze (marzec).

Dystrybucja biletów: bilietai.lt

Instytut Polski w Wilnie