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Premiera spektaklu tanecznego ABRAXAS

Polska choreografia i dramaturgia, litewscy tancerze oraz międzynarodowa współpraca artystyczna — już 23-24 września 2026 r. o godz. 19:00 w przestrzeni „Kablys” (Kauno g. 5, Vilnius) odbędzie się światowa premiera spektaklu tanecznego ABRAXAS w choreografii Pawła Sakowicza i z dramaturgią Anki Herbut.

Autor: KW
Afisz premiery spektaklu tanecznego ABRAXAS.
Graf. organizatorzy

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Sztuka inspirowana jest oratorium „Paskutinės pagonių apeigos” („Ostatnie pogańskie obrzędy”) litewskiego kompozytora Broniusa Kutavičiusa z 1978 r. Utwór do dziś uważany jest za jedno z najważniejszych dzieł muzyki litewskiej. Spektakl bada możliwości muzyki i ruchu w przywracaniu mocy rytuału, prowadzącego do doświadczenia katharsis.

Zagubienie ma w sobie coś dzikiego. Zaczyna się wtedy, gdy ciało traci zwykłe punkty odniesienia i nie wiadomo już, gdzie się jest ani w którą stronę iść. To stan dezorientacji i zamieszania, który jednocześnie wyostrza uwagę na otoczenie. Zagubienie jest bliskie zdumieniu — chwili, w której zwykłe postrzeganie świata zostaje na chwilę zakłócone. Wtedy droga prowadzi do lasu — przestrzeni, w której łatwo stracić orientację, ale jednocześnie można odkryć inne sposoby poruszania się, widzenia i orientowania się.  

Las nie jest tu przypadkowym obrazem. Jest już obecny w „Ostatnich pogańskich obrzędach” kompozytora Broniusa Kutavičiusa — dziele powstałym w 1978 r., które stało się inspiracją dla spektaklu tanecznego ABRAXAS. W utworze Kutavičiausa przeplatają się partie chóru, organów i rogu, a obok nich pojawiają się konik polny, dąb, wąż i góra. Dzika przyroda i las nie są tu jedynie tłem — stanowią integralną część muzyki.

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ABRAXAS przenosi ten świat na ciało i ruch. Dezorientacja staje się tu praktyką fizyczną: ciała upadają, tracą kierunek, a ruch nie zawsze prowadzi do przodu. Może on wędrować, wirować, zmieniać kierunek, rozpadać się lub poruszać wbrew sobie.

Choreograf Paweł Sakowicz interesuje się napięciem między wyraźną strukturą rytuału a ciałem, które może stracić kierunek lub mu się wymknąć. Wraz z tancerzami Oksaną Grazniovą, Ievą Navickaite i Eivinasem Dzieną bada, jak zmienia się ruch i relacje między ciałami, gdy nie ma już wyraźnych punktów odniesienia.

Twórcy:

Choreografia Paweł Sakowicz
Dramaturgia Anka Herbut
Kompozytorzy Agnė Matulevičiūtė, Bronius Kutavičius („Ostatnie pogańskie obrzędy”, 1978)
Autorka kostiumów Elena Marija Veleckaitė
Autor oświetlenia Julius Kuršis
Tancerze: Oksana Griaznova, Ieva Navickaitė, Eivinas Dziena
Producentka Rusnė Kregždaitė
Producentka wykonawcza Greta Senkutė
Szefowa komunikacji Rasa Kregždaitė
Projektantka wizualna Sofija Laurušonytė
Fotograf Kęstutis Žilionis

W spektaklu wykorzystano nagranie oratorium Broniusa Kutavičiusa („Ostatnie pogańskie obrzędy” (2001) Wykonawcy: Chór Kameralny „Aidija”, Chór Narodowej Szkoły Sztuki im. M. K. Čiurlionisa (dyrygent Romualdas Gražinis), Kowieński Chór Państwowy, Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna (dyrygent Robertas Šervenikas).

ABRAXAS powstaje jako koprodukcja trzech teatrów: MMLAB (Litwa), Komuna Warszawa (Polska) oraz Studio Hrdinů (Czechy).

Partnerzy:

Pałac Sapiehów
„Kablys”
Instytut Polski w Wilnie
Ambasada Republiki Litewskiej w Singapurze
Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce
Ambasada Republiki Litewskiej w Czechach

W przyszłym roku spektakl będzie zaprezentowany również m.in. w Warszawie (luty) i w Pradze (marzec).

Dystrybucja biletówbilietai.lt

 Instytut Polski w Wilnie 

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