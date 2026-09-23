Lepsza kontrola opieki nad ciężarnymi

Ministerstwo Ochrony Zdrowia (SAM) poinformowało w piątek 18 września, że wprowadzone zmiany mają ujednolicić wymagania dotyczące opieki w okresie ciąży, porodu i połogu oraz umożliwić skuteczniejsze monitorowanie jakości usług.

„Jedną z najważniejszych nowości jest wprowadzenie systemu 52 wskaźników jakości. Pozwoli to we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej w kraju monitorować jakość usług opieki zdrowotnej świadczonych kobietom w ciąży, rodzącym i noworodkom, obiektywnie oceniać udzielone usługi, dostrzegać niedociągnięcia i je korygować” — powiedział Linas Kukuraitis, minister ochrony zdrowia RL.

System ma również umożliwić określenie różnic w jakości opieki pomiędzy poszczególnymi placówkami.

Rozszerzono wykazy czynników ryzyka w ciąży oraz przypadków wymagających skierowania kobiety na konsultację do specjalisty trzeciego stopnia. Dodano także wskazania medyczne określające, kiedy podczas porodu musi być obecny lekarz neonatolog lub pediatra. Opiekę nad kobietami w ciąży uzupełniono ponadto o nowe metody diagnostyczne.

Przepisy zagwarantowały rodzącym prawo do obecności w sali porodowej wybranych osób towarzyszących. Celem jest ujednolicenie tej praktyki we wszystkich placówkach w kraju.

Zaktualizowano również skład Komitetu ds. Monitorowania Zintegrowanej Opieki Perinatologicznej. Według SAM zmiany mają usprawnić koordynację usług, kontrolę ich jakości oraz wykrywanie problemów.