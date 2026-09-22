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16 mln euro na modernizację schronów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje przeznaczyć 16 mln euro na modernizację schronów samorządowych. Nowe zasady mają zwiększyć finansowanie pojedynczych obiektów i rozszerzyć zakres prac, na które będzie można otrzymać środki.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Schron.
Fot. Julius Kalinskas, ELTA

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Obecnie trwają konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia ministra MSW, określającego warunki trzeciego naboru wniosków. Jego ogłoszenie planowane jest jeszcze w tym roku. Jedną z najważniejszych zmian ma być zwiększenie finansowania na jeden obiekt. Zamiast dotychczasowych 40 tys. euro średnia kwota wyniosłaby 55 tys. euro, a maksymalna — 155 tys. euro.

„Nasze decyzje muszą koncentrować się nie tylko na liczbie schronów, ale przede wszystkim na ich jakości, a także na ich dostępności. Zwiększamy finansowanie na jedną osłonę, rozszerzamy listę prac kwalifikujących się do finansowania oraz zmieniamy zasadę podziału środków, tak aby samorządy z wyprzedzeniem wiedziały, jakiej wysokości finansowania mogą się spodziewać” — powiedział minister Martynas Katelynas.

MSW proponuje również odejście od konkursowego wyboru projektów na rzecz systemu ciągłego. Maksymalna kwota dla samorządu zależałaby od liczby mieszkańców i wynosiłaby od 165 tys. euro dla jednostek poniżej 50 tys. mieszkańców do 2,345 mln euro dla samorządów liczących ponad 350 tys. mieszkańców. Według resortu pozwoliłoby to na modernizację od 3 do 43 schronów.

Finansowanie objęłoby również m.in. oświetlenie z rezerwowego źródła energii, wyposażenie toalet oraz specjalistyczne urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Możliwa byłaby także refundacja kwalifikujących się prac rozpoczętych od 1 czerwca bieżącego roku.

Jednocześnie planowane jest zwiększenie finansowania z Państwowego Funduszu Obronnego na rozwój infrastruktury schronów do 2030 r. z 77 mln do 90 mln euro.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. ELTA

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