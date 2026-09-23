Projekcja filmu „Wnuczka Naczelnej”

Dlaczego Anna Braude-Heller, naczelna lekarka Szpitala Dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów, nie opuściła warszawskiego getta, choć mogła się uratować? Z jakiego powodu wybrała śmierć razem z pacjentami, a nie życie z rodziną?

85-letnia Ewa Heller-Ekblad, wnuczka lekarki, wraca do Warszawy, by szukać odpowiedzi na te pytania. Po wielu latach odwiedza miejsca, w których była jako mała dziewczynka — puka do drzwi rodzinnego mieszkania i do furtki klasztoru, w którym ją ukrywano w czasie wojny. Spotyka ludzi, którzy pamiętają ją z czasów, o których ona wie tak mało. Ze skrawków cudzych wspomnień i opowieści próbuje zbudować własną przeszłość. Ale czy wybaczy swojej babci? Czy zrozumie jej wybory?

Film zaprezentuje Rūta Puišytė, historyk.

Film w jęz. polskim z angielskimi napisami

Wstęp wolny

Scenariusz i reżyseria:

Masza Makarowa

Producent

Muzeum Getta Warszawskiego / Warsaw Ghetto Museum

Masza Makarowa

Film był rozwijany w ramach programu Szkoły Historycznego Dokumentu Filmowego.

Masza Makarowa — historyczka, dziennikarka i dokumentalistka. Edukatorka Muzeum Getta Warszawskiego, przewodniczka miejska i autorka Przewodnika po dawnym getcie warszawskim (2023). Absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, Szkoły Historycznego Dokumentu Filmowego, University of Manchester oraz moskiewskiej Szaninki, zamkniętej decyzją władz rosyjskich. Współpracowała z rosyjskim Memoriałem.

Reżyserka filmu dokumentalnego „Wnuczka Naczelnej” (2025). Obecnie pracuje nad książką reporterską o dr Annie Braude-Hellerowej, naczelnej lekarce żydowskiego Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów. W ramach Międzynarodowej Szkoły Filmowej Un/Filmed pracuje nad kolejnym filmem dokumentalnym. W TVP prowadzi programy Vot Tak i Oko na Wschód.

Organizatorzy:

Instytut Polski w Wilnie

Żydowska Biblioteka Publiczna w Wilnie

Muzeum Getta Warszawskiego

Instytut Polski w Wilnie