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Projekcja filmu „Wnuczka Naczelnej”

29 września o godz. 18:00, Żydowska Biblioteka Publiczna w Wilnie (al. Gedimino pr. 24), projekcja filmu „Wnuczka Naczelnej” (63 min. reż. Masza Makarowa).

Autor: KW
Kadr z filmu dokumentalnego „Wnuczka Naczelnej”.
Fot. organizatorzy

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Dlaczego Anna Braude-Heller, naczelna lekarka Szpitala Dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów, nie opuściła warszawskiego getta, choć mogła się uratować? Z jakiego powodu wybrała śmierć razem z pacjentami, a nie życie z rodziną?

85-letnia Ewa Heller-Ekblad, wnuczka lekarki, wraca do Warszawy, by szukać odpowiedzi na te pytania. Po wielu latach odwiedza miejsca, w których była jako mała dziewczynka — puka do drzwi rodzinnego mieszkania i do furtki klasztoru, w którym ją ukrywano w czasie wojny. Spotyka ludzi, którzy pamiętają ją z czasów, o których ona wie tak mało. Ze skrawków cudzych wspomnień i opowieści próbuje zbudować własną przeszłość. Ale czy wybaczy swojej babci? Czy zrozumie jej wybory?

Film zaprezentuje Rūta Puišytė, historyk.
Film w jęz. polskim z angielskimi napisami
Wstęp wolny

Scenariusz i reżyseria:

Masza Makarowa

Producent

Muzeum Getta Warszawskiego / Warsaw Ghetto Museum
Masza Makarowa

Film był rozwijany w ramach programu Szkoły Historycznego Dokumentu Filmowego.

Masza Makarowa — historyczka, dziennikarka i dokumentalistka. Edukatorka Muzeum Getta Warszawskiego, przewodniczka miejska i autorka Przewodnika po dawnym getcie warszawskim (2023). Absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, Szkoły Historycznego Dokumentu Filmowego, University of Manchester oraz moskiewskiej Szaninki, zamkniętej decyzją władz rosyjskich. Współpracowała z rosyjskim Memoriałem.

Reżyserka filmu dokumentalnego „Wnuczka Naczelnej” (2025). Obecnie pracuje nad książką reporterską o dr Annie Braude-Hellerowej, naczelnej lekarce żydowskiego Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów. W ramach Międzynarodowej Szkoły Filmowej Un/Filmed pracuje nad kolejnym filmem dokumentalnym. W TVP prowadzi programy Vot Tak i Oko na Wschód.

Organizatorzy:

Instytut Polski w Wilnie
Żydowska Biblioteka Publiczna w Wilnie
Muzeum Getta Warszawskiego

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Instytut Polski w Wilnie 

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