Symboliczną wstęgę podczas uroczystego otwarcia przeciął mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz. Podkreślił, że nowe centrum kultury odpowiada na długo oczekiwane potrzeby mieszkańców Pogir i otwiera nowe możliwości dla lokalnego życia kulturalnego.

Odpowiedź na potrzeby mieszkańców

„Pogiry rosną, zmieniają się i stają się coraz bardziej żywą miejscowością. Jednak do tej pory rzeczywiście brakowało tutaj miejsca, w którym społeczność mogłaby się spotykać, tworzyć, uczyć, bawić i po prostu być razem. Droga do osiągnięcia tego rezultatu nie była łatwa i trzeba było pokonać wiele wyzwań związanych z projektowaniem oraz infrastrukturą. Dziś jednak wszystkie te wysiłki nabierają sensu cieszymy się, że możemy otworzyć nowoczesne centrum kultury, przystosowane do różnorodnych działań i dynamicznego życia lokalnej społeczności” — powiedział mer Duchniewicz.

W rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Robert Duchniewicz podkreślił, że otwarcie Centrum Kultury w Pogirach to ważny dzień dla całego rejonu wileńskiego. Jak zaznaczył, obecnie placówka działa jako filia Centrum Kultury w Rudominie, jednak w przyszłości powinna stać się samodzielną instytucją.

— W rejonie wileńskim istnieje duże zapotrzebowanie na usługi kulturalne. Pogiry są licznie zamieszkałą miejscowością, a z oferty kulturalnej korzystają nie tylko mieszkańcy rejonu wileńskiego, ale również wilnianie oraz mieszkańcy rejonu trockiego, którzy przejeżdżają przez tę miejscowość. Szczególnie cieszy mnie fakt, że inwestycję udało się zrealizować w stosunkowo krótkim czasie. Otwarcie centrum wpisuje się w szerszy rozwój Pogir. W bezpośrednim sąsiedztwie odnowiono park wraz z estradą, który już stał się wizytówką miejscowości i popularnym miejscem spotkań mieszkańców — powiedział mer.

Zaznaczył, że Pogiry mają już dobrą bazę do dalszego rozwoju — zaangażowanych pracowników, dyrekcję i nauczycieli. Jego zdaniem połączenie kolejnych inwestycji z działalnością kulturalną może jeszcze bardziej wzmocnić lokalną społeczność.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli samorządu, kultury i lokalnej społeczności | Fot. vrsa.lt

Tu ma tętnić życie

Dyrektorka Centrum Kultury w Rudominie oraz Centrum Kultury w Pogirach Wioleta Cereszka w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreśliła, że otwarcie nowego obiektu jest szczególnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności, która długo czekała na własną przestrzeń do organizowania wydarzeń. Jak zaznaczyła, Pogiry mają bardzo aktywną wspólnotę, potrzebującą miejsca, w którym mogłoby odbywać się więcej inicjatyw kulturalnych i społecznych.

— Nowe centrum ma wkrótce tętnić życiem. W planach jest m.in. stworzenie galerii sztuki oraz rozwijanie aktywnej działalności lokalnej wspólnoty. W obiekcie mają odbywać się występy artystyczne, koncerty, przedstawienia taneczne i wokalne, a także wydarzenia skierowane do dzieci. Kultura jest nieodłączną częścią życia lokalnej społeczności i codzienności każdego mieszkańca. Nowy obiekt ma więc nie tylko służyć organizacji wydarzeń, ale także być miejscem spotkań, aktywności i integracji mieszkańców — powiedziała Wioleta Cereszka.

Dać szansę młodym

Tymczasem Edward Kiejzik, wicedyrektor Centrum Kultury w Rudominie i kierownik placówki w Pogirach, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreślił, że otwarcie nowego centrum jest dla niego szczególnie ważnym wydarzeniem.

— Cieszę się z możliwości dalszego współtworzenia życia kulturalnego Pogir, tym razem już jako zastępca dyrektora Centrum Kultury w Rudominie i kierownik administrujący Centrum Kultury w Pogirach w ramach swojej pracy zawodowej. Jednym z najważniejszych celów będzie rozwijanie młodzieży i tworzenie jej możliwości kontaktu z kulturą oraz sztuką. W nowym centrum planowana jest współpraca przede wszystkim w dziedzinie teatru, muzyki i śpiewu. Chcę również przybliżać mieszkańcom Pogir profesjonalną sztukę oraz tworzyć przestrzeń, w której młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Centrum ma dawać szanse zarówno młodzieży, jak i całej lokalnej społeczności — miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli aktywnie działać, rozwijać swoje umiejętności i wspólnie tworzyć życie kulturalne Pogir — mówi Edward Kiejzik.

Z kolei minister kultury Lukas Alsys podczas ceremonii otwarcia zwrócił uwagę, że przy tworzeniu nowych instytucji kultury nie można skupiać się wyłącznie na kosztach inwestycji i samym budynku. Jak podkreślił, najważniejsi są ludzie, którzy będą korzystać z nowych przestrzeni. To właśnie w domach i centrach kultury dzieci mają odkrywać swoje zainteresowania i talenty, a lokalne społeczności zyskiwać miejsca sprzyjające integracji i wspólnemu działaniu.

„Chodzi o dzieci, które właśnie w tych murach odkryją kulturę. O społeczności, które dzięki takim miejscom będą się umacniać. O talenty, które tutaj będą mogły się rozwijać i z czasem pojawiać na coraz większych scenach. Dzisiaj mogliśmy podziwiać młodych artystów, którzy dla nas wystąpili. Wierzę, że ich talenty będą się rozwijać, a ich twórczość będzie w przyszłości zachwycać coraz większą publiczność. Być może będą rozsławiać nie tylko Pogiry czy Wileńszczyznę, ale całą Litwę, a kiedyś także Europę. Marzmy odważnie. Wierzę, że nowy ośrodek kultury będzie inspirował do nowych działań, nowych celów i nowych wspólnych przedsięwzięć” — podkreślił Lukas Alsys.

Mieszkańcy: „Długo czekaliśmy na takie miejsce”

Mieszkańcy Pogir nie kryli zadowolenia z otwarcia nowego obiektu. Podkreślali, że na takie miejsce czekali od lat i że jego powstanie jest ważnym wydarzeniem dla całej lokalnej społeczności. Zwracali uwagę, że do tej pory brakowało przestrzeni, w której można byłoby wspólnie organizować koncerty, przedstawienia, wystawy, zajęcia edukacyjne i różnego rodzaju spotkania.

W budynku o powierzchni niemal 1 500 mkw. urządzono uniwersalną salę koncertową z balkonem, mogącą pomieścić do 300 widzów. Wyposażono ją w nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, dzięki czemu będzie można organizować nie tylko występy zespołów amatorskich, ale także profesjonalne spektakle, koncerty akustyczne czy projekcje filmowe.

W centrum znajdą się również przestronne sale prób dla zespołów, wygodne garderoby dla artystów, przestrzenie edukacyjne oraz foyer przystosowane do organizacji wystaw. Cała infrastruktura budynku i jego otoczenie zostały w pełni dostosowane do potrzeb osób z indywidualnymi potrzebami oraz rodzin z wózkami dziecięcymi.

Centrum, budowane od stycznia 2024 r. do maja 2026 r., ma stać się nie tylko wyjątkowym elementem krajobrazu Pogir, ale także otwartą przestrzenią dla koncertów, wystaw, zajęć edukacyjnych, sportowych oraz działań z zakresu edukacji nieformalnej. Całkowita wartość projektu wynosi 5,7 mln euro.

Nowe pomieszczenia pobłogosławił proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Wojdatach, ks. Danel Dikevič.

Świąteczną atmosferę podczas uroczystości tworzyła orkiestra dęta Szkoły Sztuk Pięknych w Pogirach pod kierownictwem Valdasa Stanaitisa. Z okazji otwarcia w centrum zaprezentowano wystawę malarstwa Vladimira Azanowa „ANIMA EXPRESSIO”, a goście wydarzenia mieli okazję spotkać się i porozmawiać z samym autorem prac.

Kulminacją programu artystycznego był musical „Mamma Mia!” w wykonaniu społeczności Gimnazjum w Pogirach.