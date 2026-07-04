Nowy park, cieszący się dużym zainteresowaniem mieszkańców, został otwarty właśnie w miejscu, gdzie od wielu lat pielęgnowane były tradycje Nocy Świętojańskiej i odbywały się lokalne uroczystości.

„To symboliczne, że tegoroczne obchody świętojańskie po raz pierwszy możemy świętować w nowo powstałej przestrzeni i cieszyć się z pomyślnej realizacji tej inwestycji. Chciałbym podziękować dyrektorowi Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz całemu zespołowi odpowiedzialnemu za nadzór nad projektem, kontrolę wykonawców i sprawne funkcjonowanie Wydziału Inwestycji i Zarządzania Projektami. Inwestycja została zakończona i od dziś będzie służyć mieszkańcom. Ta nowoczesna przestrzeń stanie się miejscem spotkań lokalnej społeczności, spacerów oraz organizacji najpiękniejszych wydarzeń” – powiedział mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, witając uczestników uroczystości w amfiteatrze.

Osobistymi wspomnieniami związanymi z tym miejscem podzieliła się również wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego, dr Danuta Narbut, mieszkająca na terenie gminy Pogiry. Jak podkreśliła, otwarcie nowej przestrzeni stanowi ważny etap w życiu całej lokalnej społeczności.

„Z radością obserwuję, jak to miejsce zmieniło się i zyskało nowe życie. Doskonale pamiętam, jak wyglądał ten amfiteatr 35 lat temu, gdy sama byłam uczennicą jedenastej klasy. Dzisiejsza chwila ma więc dla mnie szczególne znaczenie. Wierzę, że nowa przestrzeń rekreacyjna przez wiele lat będzie służyć mieszkańcom, stanie się miejscem spotkań, lokalnym centrum życia społecznego oraz przestrzenią, w której powstaną najpiękniejsze wspomnienia” – powiedziała wicemer dr Danuta Narbut.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius, starosta gminy Pogiry Agata Tołoczko oraz doradczyni Wydziału Inwestycji i Zarządzania Projektami Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Elina Dovgerd.

Nowy park, zlokalizowany przy ul. Šiltnamių 15, stanie się ważnym miejscem spotkań mieszkańców, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz aktywnego wypoczynku.

Zmodernizowana przestrzeń publiczna została zaprojektowana z myślą o stworzeniu komfortowego i estetycznego miejsca do rekreacji oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach inwestycji powstały: reprezentacyjna strefa wejściowa do parku, okrągły plac wypoczynkowy, skatepark, wybieg treningowy dla psów, siłownia plenerowa, place zabaw dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku, plenerowa czytelnia, przestrzeń do organizacji wydarzeń, amfiteatr z ekranem LED, tor saneczkowy oraz dwie strefy wypoczynku wśród sosen – górna i dolna.

„Ten park to nowoczesna i kompleksowa przestrzeń rekreacyjna, stworzona z myślą o mieszkańcach w każdym wieku. Zależało nam na tym, aby każdy znalazł tu coś dla siebie – od najmłodszych mieszkańców, przez aktywną młodzież, po całe rodziny. Chcieliśmy stworzyć nie tylko estetyczną i funkcjonalną przestrzeń publiczną, ale również miejsce, w którym będą rodzić się nowe inicjatywy, rozwijać więzi społeczne, nawiązywać przyjaźnie, a rodziny będą mogły wspólnie i wartościowo spędzać czas. Dążymy do tego, aby nowoczesna infrastruktura rekreacyjna była dostępna jak najbliżej miejsca zamieszkania mieszkańców. Cieszymy się, że możemy przekazać społeczności Pogir tę nową przestrzeń” – powiedział dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł blisko 2,2 mln euro. Prace zostały sfinansowane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Podczas święta na mieszkańców czekał kiermasz, warsztaty edukacyjne, atrakcje dla dzieci oraz bogaty program artystyczny. Na scenie wystąpiły zespoły z Pogir, DJ Nostalg, grupa J-Band, a gwiazdą wieczoru był zespół „Šeškės”.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego