    Ogłoszono wyniki głosowania nad projektami budżetu partycypacyjnego na rok 2025

    Podczas posiedzenia komisji oceniającej propozycje pomysłów na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbyło się 31 lipca, zatwierdzono pięć zwycięskich projektów: 3 małe, 1 średni i 1 duży.

    „Mieszkańcy mieli cały miesiąc na zapoznanie się z tegorocznymi propozycjami, ocenę, co jest najważniejsze dla ich społeczności, i wybranie najbardziej potrzebnych projektów. Zgodnie z jasno określoną procedurą i wynikami głosowania, komisja wyłoniła 5 zwycięzców: 3 małe projekty, 1 średni i 1 duży. Widzimy, że zainteresowanie projektami budżetu partycypacyjnego rośnie z roku na rok, co jest bardzo ważne – jest to jedna z najważniejszych zasad demokratycznego zarządzania.

    Zauważamy pewne tendencje: najwięcej uwagi przyciągają projekty dotyczące infrastruktury sportowej i aktywnego wypoczynku, co wskazuje na rosnącą gotowość społeczności do inwestowania w zdrowy i aktywny styl życia. Jeśli w przyszłości uda nam się zapewnić więcej środków w budżecie, wierzymy, jeszcze bardziej wzrośnie zaangażowanie mieszkańców i pojawi się jeszcze więcej ciekawych pomysłów” – powiedział Gediminas Miškinis, główny doradca Administracji Samorządu, który przewodniczył komisji.

    Na realizację pomysłów w tym roku przeznaczono ponad 170 tys. euro, z czego 20,8 tys. euro – na projekty społeczności szkolnych.

    Zwycięskie projekty budżetu partycypacyjnego 2025 i wyniki głosowania

     (Projekty o małej skali)

    • (Zwycięzca) Mini boisko do piłki nożnej w Czerwonym Dworze – dla sportu i aktywności społecznej (Gmina Rzesza) – 412 głosów.
    • (Zwycięzca) Oaza spokoju i odpoczynku w Wojdatach (Gmina Pogiry) – 396 głosów.
    • (Zwycięzca) Tu jest nasz dom – witamy z symbolem Litwy (Gmina Rzesza) – 227 głosów.
    • Teren rekreacyjny w Podbrzeziu – dla młodzieży okolic Glinciszek (Gmina Podbrzezie) – 223 głosy.
    • Dukszty – przyjazne dzieciom (Gmina Dukszty) – 198 głosów.
    • Bezpieczna podróż (Gmina Szaterniki) – 186 głosów.
    • Aleja historii w Szumsku (Gmina Kowalczuki) – 182 głosy.

    (Projekty o średniej skali)

    • (Zwycięzca) Skwer sportowy (Gmina Rzesza) – 648 głosów.
    • Renowacja publicznego terenu rekreacyjnego w Korwiu i budowa mostu pontonowego (Gmina Mejszagoła) – 378 głosów.
    • Aktywny kącik (Gmina Mickuny) – 295 głosów.
    • Budowa wiejskiego terenu rekreacyjnego i przestrzeni komunikacyjnej w Mościszkach (Gmina Ławaryszki) – 244 głosy.
    • Rodzinny aktywny teren rekreacyjny w Kowalczukach (Gmina Kowalczuki) – 211 głosów.
    • Przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa w Wesołówce (Gmina Podbrzezie) – 180 głosów.
    • Spotykamy się w Jęczmieniszkach – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby społeczności (Gmina Niemenczyn) – 130 głosów.
    • Wypoczynek nad brzegiem jeziora Aliejūnai dla wszystkich (Gmina Dukszty) – 115 głosów.
    • Parking (Gmina Bezdany) – 47 głosów.

    (Projekty o dużej skali)

    • (Zwycięzca) Aktywny czas w Rzeszy: przestrzeń publiczna pod gołym niebem (Gmina Awiżenie) – 826 głosów.
    • Urządzenie boiska do koszykówki (Gmina Pogiry) – 399 głosów.
    • Stadion marzeń (Gmina Ławaryszki) – 350 głosów.
    • Kompleks placów do zabaw „Królestwo zabaw” – plac zabaw dla dorastającej społeczności (Gmina Niemenczyn) – 333 głosy.
    • Oaza w Wołczunach (Gmina Czarny Bór) – 133 głosy.
    • Kreatywne laboratorium wspólnoty (Gmina Bezdany) – 102 głosy.

    Wyniki głosowania i opisy projektów są dostępne tutaj: https://vagaljuk.vrsa.lt/idejos?year=y2025 .

