Wytańczony symbol współczesnej polskości na Litwie

Dzisiaj polonez nadal jest tańczony na balach, bardziej lub mniej arystokratycznych, ale jeszcze częściej przy okazji przeróżnych uroczystości, którym chce się nadać szczególny charakter. W Polsce polonez jest tańcem otwierającym szkolne studniówki.

Jednak wyjątkowego znaczenia, i to znaczenia bez przesady rekordowego, polonez nabrał u nas, w Wilnie. Maturzyści szkół polskich z Wilna i Wileńszczyzny od kilkunastu lat tańczą poloneza na stołecznych placach i w tak symboliczny sposób wkraczają w dorosłe życie. Zaczęli w 2015 r. maturzyści Liceum im. Adama Mickiewicza na Placu Ratuszowym, a w 2017 r. maturzyści z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie zatańczyli po raz pierwszy na Placu Katedralnym. Ogółem polska młodzież na Litwie dwunastokrotnie, w tym siedem razu na Placu Katedralnym, polonezem oznajmiła ukończenie szkoły.

W tym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”, piórem Justyny Giedrojć i obiektywem Mariana Paluszkiewicza, opowiadamy o rekordowym polonezie. 414 uczestników w 207 parach zatańczyło taniec polski na Placu Katedralnym. Tradycyjnie też to wielkie wydarzenie obserwowali nie tylko bliscy tancerzy, lecz także tłumy wilnian i gości stolicy. Podziwiali wyniki pracy naszej młodzieży, a także ogromnego wysiłku choreografów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół, którzy tym razem zatańczyli razem ze swoimi uczniami.

Polonez, pomysł jego zatańczenia w sercu wileńskiej Starówki, stał się wspaniałą promocją polskiej szkoły na Litwie.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 28 (80) 18-24/07/2026