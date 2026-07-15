Cykl siedmiu niedzielnych koncertów potrwa do 16 sierpnia, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Program podajemy niżej, a także na portalu „KW”.

Nowa tradycja

W programie inauguracji, poprowadzonej przez kapelmistrza majora Egidijusa Ališauskasa, znalazły się fragmenty oper i operetek oraz klasyka litewskiej estrady. Wystąpili soliści — sopranistka Jomantė Šležaitė-Paukštė i tenor Tomas Pavilionis. Zabrzmiały utwory Giuseppe Verdiego, Franza Lehára, Vytautasa Kernagisa i Algimantasa Raudonikisa.

„Zaczynaliśmy od pojedynczych koncertów, aż zrodził się pomysł, by przekształcić je w letni festiwal. Salka mieściła około stu osób, więc wyszliśmy do parku — i tak co niedzielę gramy tu siedem koncertów. Cieszymy się, że stało się to już tradycją” — mówił do dziennikarzy Danas Skramtai, organizator koncertów Litewskiej Filharmonii Narodowej.

„Każdy z tych koncertów jest inny. To zawsze bardzo napięty, intensywny i twórczy proces — ale właśnie dlatego jest tak satysfakcjonujący” — cieszył się współorganizator festiwalu.

Zebranych powitał w dwóch językach zastępca mera rejonu solecznickiego Waldemar Sliżewski.

„Każde lato to bez wątpienia czas wakacji i wypoczynku. A cóż może dać większą radość odpoczynku niż kultura, sztuka i muzyka? Właśnie te wartości nas łączą” — zaznaczył, przekazując również pozdrowienia w imieniu mera rejonu, Zdzisława Palewicza.

Tenor Tomas Pavilionis agresywnie zachęcał publiczność do wspólnego śpiewania, uprzednio zapoznawszy ją z tekstem — bardzo skutecznie | Fot. Apolinary Klonowski

Muzyczna podróż przez kontynenty

Przed publicznością jeszcze sześć koncertów, obejmujących wykonawców z Litwy, Polski, Turcji, Włoch i Mołdawii. Każdy z nich reprezentuje inny gatunek i tradycję muzyczną.

12 lipca tureckie trio ARPANATOLIA zaprezentowało muzykę tradycyjną Anatolii w koncercie „Oda do Krainy Tysiąca Kultur”. Natomiast już 19 lipca Orkiestra Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej „Musicae Antiquae Collegium Varsoviense” pod batutą Miłosza Korpola wykona program „Barok w rytmie tanga”. Włoski akcent zabrzmi 26 lipca, gdy Duo Bandini-Chiacchiaretta zaprezentuje tango na gitarę i bandoneon.

2 sierpnia zespół wokalny szkoły jazzowej Artūrasa Novikasa JAZZ ISLAND uczci 100. rocznicę urodzin Benjaminasa Gorbulskisa, a 9 sierpnia w koncercie „Pieśń fletni Pana” wystąpi Kwartet Čiurlionisa z mołdawską wirtuozką Aną Verhovețchi.

Festiwal zwieńczy 16 sierpnia koncert finałowy poświęcony 30-leciu działalności Instytutu Polskiego w Wilnie, w wykonaniu Litewskiej Orkiestry Kameralnej z solistami z Polski — skrzypkiem Piotrem Pławnerem i Elwirą Śłązak (marimba, perkusja).

Tradycyjnie podczas koncertów kwestują wolontariusze Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki. Organizatorami letniego festiwalu są Centrum Kultury Rejonu Solecznickiego oraz Litewska Filharmonia Narodowa.