Wyjątkowe półkolonie „Ania z Zielonego Wzgórza” wracają na Antokol

Półkolonie skierowane są do dzieci w wieku 7–10 lat i stanowią wyjątkową propozycję dla rodziców, którzy chcą, aby ich pociechy spędziły wakacje nie tylko aktywnie, ale również rozwijając swoje talenty, pewność siebie i umiejętności społeczne.

Więcej niż teatr

Program półkolonii został przygotowany tak, aby każde dziecko mogło odkryć swój potencjał. Uczestnicy będą rozwijać umiejętności aktorskie, ćwiczyć dykcję, głos i ruch sceniczny, poznawać tajniki improwizacji oraz uczyć się współpracy w grupie. Poprzez elementy dramaterapii dzieci będą także poznawać własne emocje, uczyć się je rozumieć i wyrażać, co pomaga budować poczucie bezpieczeństwa i redukować stres.

– Teatr to nie tylko scena. To miejsce, gdzie dzieci uczą się odwagi, empatii, komunikacji i wiary we własne możliwości. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której każde dziecko poczuje się ważne i będzie mogło rozwijać się poprzez twórczą zabawę – podkreślają organizatorzy.

Kreatywność bez granic

Podczas pięciu dni półkolonii uczestnicy przeniosą się do świata wyobraźni i opowieści. Będą tworzyć własne postacie, przygotowywać scenki teatralne, a także samodzielnie wykonają lalki teatralne, które po zakończeniu projektu zabiorą do domu jako wyjątkową pamiątkę.

Nie zabraknie również elementów edukacyjnych. Dzieci wezmą udział w zajęciach muzealnych, podczas których będą rozwijać znajomość języka litewskiego poprzez atrakcyjne i angażujące formy nauki.

Finałowy pokaz dla rodziców

Kulminacyjnym punktem półkolonii będzie wspólnie przygotowany spektakl inspirowany przygodami Ani Shirley. Młodzi artyści zaprezentują swoje umiejętności podczas wyjątkowego pokazu finałowego, który będzie okazją do świętowania ich pracy, kreatywności i odwagi.

Doświadczona kadra

Półkolonie poprowadzą profesjonalistki z wieloletnim doświadczeniem w pracy artystycznej i edukacyjnej:

Bożena Sosnowska – reżyserka i aktorka

– reżyserka i aktorka Eva Baliul – projektantka mody i dramaterapeutka

– projektantka mody i dramaterapeutka Justyna Moisejenko – charakteryzatorka i aktorka.

Dzięki ich wiedzy i zaangażowaniu uczestnicy będą mogli rozwijać się w atmosferze życzliwości, bezpieczeństwa i twórczej inspiracji.

Komfort i bezpieczeństwo

Organizatorzy zapewniają uczestnikom pełne wyżywienie oraz zdrowe przekąski przez cały dzień. Program został przygotowany tak, aby łączył aktywność, rozwój i wypoczynek w przyjaznym, zielonym otoczeniu Antokolu.To nie są zwykłe półkolonie. To podróż do świata teatru, wyobraźni i przyjaźni, która pozostanie w pamięci dzieci na długie lata.

Zapisy i informacje

my.sol.orient@gmail.com

Tel.: +370 679 79839, +370 677 86223

Graf. organizatorzy

Bożena Sosnowska