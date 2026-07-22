Justyna Giedrojć: Jakie wydarzenia lub osiągnięcia uważa Pani za najważniejsze w kończącym się roku akademickim?

Dr hab. Urszula Wróblewska: Rok akademicki 2025/2026 zakończy się w ostatnim dniu września. Dyplomatarium jest niewątpliwie czasem, który sprzyja podsumowaniom. Kończący się rok akademicki oceniam jako bardzo intensywny, pracowity, ale jednocześnie owocny. Był to czas intensywnej pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej, a także realizacji wielu inicjatyw służących rozwojowi naszej uczelni oraz współpracy międzynarodowej. Szczególnie cieszy mnie zaangażowanie studentów i pracowników w życie akademickie oraz osiągnięcia naukowe i edukacyjne, które potwierdzają wysoki poziom naszej społeczności. Za najważniejsze osiągnięcie uważam umocnienie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju dla studentów i kadry. Uważam, że to jest bardzo dobry fundament na kolejne lata. W tym roku nasi studenci odnosili sukcesy na polu naukowym, uczestniczyli w konferencjach naukowych, byli współorganizatorami I Studencko-Doktoranckiej Konferencji na Filii UwB w Wilnie, korzystali z bogatej oferty wyjazdów zagranicznych. Warto też zwrócić uwagę, że w tym roku aż dziewięciu absolwentów otrzymało dyplom z wyróżnieniem, i siedmiu otrzymało dyplomy uznania za aktywność i zaangażowanie na rzecz filii. Te sukcesy, są efektem działalności naukowej pracowników, którzy potrafią zainspirować i stworzyć sprzyjające środowisko. W tym roku nauczyciele akademiccy aktywnie zaangażowali się w pracę naukową, uczestniczyli chociażby w międzynarodowych projektach badawczych, publikowali w czasopismach międzynarodowych. W filii zwiększyły się zasoby kadrowe, zajęcia prowadzili wybitni badacze z cenionych ośrodków w Polsce jak i z zagranicy, mieliśmy zatrudnionego profesora wizytującego ze Słowacji. Ponadto odpowiadając na potrzeby społeczności polskiej, zrealizowaliśmy projekt dydaktyczno-szkoleniowy dla nauczycieli „MentorPol” finansowany z Instytutu Rozwoju Języka Polskiego. To tylko przykłady bardzo zróżnicowanej aktywności akademickiej studentów i pracowników Filii UwB w Wilnie.

15 lipca w Filii UwB w Wilnie odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia dyplomów absolwentom X promocji studiów magisterskich oraz XVII promocji studiów licencjackich | Fot. Dominika Liplańska

Czy jest coś, z czego jest Pani szczególnie dumna jako dziekan, zbliżając się do zakończenia tego roku akademickiego?

Jako Dziekan Filii UwB w Wilnie jestem dumna z całego zespołu, mam tu na myśli nauczycieli akademickich, pracowników administracji, studentów a także przedstawicieli społeczności polskiej. Szczególnie cieszy mnie fakt, że wspólnie wszyscy gramy do jednej bramki i tworzymy wspólnotę akademicką. Zdaję sobie sprawę, że czasy są bardzo trudne, niepewne i wymagające adekwatnych reakcji i odpowiednich działań. Jednak po tym roku szczególnie widać, jak bardzo zależy nam na filii, jak rozumiemy jej misję i wiemy jakie jest jej znaczenie w budowaniu relacji społecznych. Poprzedni rok akademicki zaczęliśmy w nowym budynku, był to rok poznawania i urządzania, organizowania pracy i budowania nowych przyzwyczajeń. Drugi rok to już okres stabilizacji i pełnego wykorzystania możliwości, jakie daje nowa siedziba. Mam poczucie, że zaaklimatyzowaliśmy się, czujemy się tutaj u siebie i możemy w większym stopniu koncentrować się na tym, co najważniejsze — kształceniu studentów, rozwoju naukowym oraz budowaniu akademickiej wspólnoty. Nowy budynek przestał być nowością, a stał się miejscem codziennej pracy, inspiracji i realizacji kolejnych inicjatyw.

Jakie są najbliższe plany i cele filii na kolejny rok akademicki?

Filia UwB w Wilnie dąży do osiągniecia wysokiej jakości kształcenia i nauki ponad wszelkimi podziałami i granicami. Dlatego podejmowane inicjatywy zmierzają do realizacji tego celu, który wyznacza nam kierunki kolejnych działań. W przyszłym roku akademickim planujemy wzbogacić naszą ofertę o kursy z zakresu pedagogiki specjalnej, a także nadal będziemy odpowiadać na potrzeby społeczności Wileńszczyzny. Będziemy realizować drugą edycję szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Mentorpol II” finansowanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego. Planujemy nadal rozszerzać zakres współpracy z uczelniami na Litwie, w Polsce i za granicą w obszarze wspólnych projektów badawczych. Zależy nam na podniesieniu wskaźnika umiędzynarodowienia, więc będziemy też przygotowywać ofertę wyjazdów zagranicznych na staże i praktyki. Chcemy także jeszcze lepiej wykorzystać potencjał nowego budynku, aby był on nie tylko miejscem nauki, ale również przestrzenią spotkań, debat, wydarzeń naukowych i kulturalnych oraz integracji środowiska akademickiego. Planujemy rozwijać działalność naukową, pozyskiwać kolejne projekty badawcze oraz tworzyć studentom coraz więcej możliwości udziału w programach międzynarodowych i praktykach. Wierzę, że dzięki zaangażowaniu pracowników, studentów i naszych partnerów filia będzie nadal dynamicznie się rozwijać, pozostając ważnym miejscem polsko-litewskiej współpracy akademickiej i pomostem między naszymi krajami.

Ceremonia wręczenia dyplomów zgromadziła absolwentów, ich rodziny, przyjaciół, wykładowców, gości oraz przedstawicieli władz uczelni. Uniwersytet w Białymstoku reprezentował Prorektor ds. kształcenia dr hab. Krzysztof Korotkich, prof. UwB. W uroczystości uczestniczyli również Dziekan Filii UwB w Wilnie dr hab. Urszula Wróblewska, prof. UwB, Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki dr Elżbieta Majewska oraz Prodziekan ds. nauki i rozwoju dr Regina Lašakevič.

W tym roku dyplomy odebrało 48 absolwentów czterech kierunków studiów: 19 osób — europeistyka,15 osób — ekonomia I stopnia, 7 osób — informatyka, 7 osób — ekonomia II stopnia.

Dyplomy Honorowe za wysokie wyniki w nauce

Dziewięcioro absolwentów otrzymało Dyplomy Honorowe za wysokie wyniki w nauce:

Ekonomia I stopnia: Greta Brigita Aleksandrova, Mažena Joana Franckevič.

Europeistyka: Robert Borkovski, Daniel Glinskij, Teresa Karpič, Adriana Zacharevič.

Informatyka: Mykyta Novikov.

Ekonomia II stopnia: Kamilė Chimiak, Diana Mickelevič.

Wyróżnienia za aktywność

Podczas uroczystości wyróżniono siedmioro absolwentów za aktywną działalność oraz szczególne zaangażowanie na rzecz środowiska akademickiego. Wyróżnienia otrzymali:

Ekonomia I stopnia: Greta Brigita Aleksandrova, Mažena Joana Franckevič, Agata Trumpakaitė, Herbert Kubiak.

Europeistyka: Robert Borkovski, Daniel Glinskij.

Informatyka: Daniel Liubianiec.

Zaangażowanie studentów

Kilku absolwentów ekonomii I stopnia przez lata aktywnie działało w Radzie Samorządu Studenckiego. Angażowali się w organizację wydarzeń akademickich, uczestniczyli w wyjazdach oraz inicjatywach integrujących studentów. Jednym z ostatnich przedsięwzięć, które współorganizowali, była akcja krwiodawstwa „Kropelka krwi w darze”, w której udział wzięły 33 osoby.