W siedzibie UwB po raz pierwszy

To już 7. edycja, ale pierwszy raz, gdy Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie (PSML) organizuje akcję krwiodawstwa nie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, a w siedzibie Filii UwB w Wilnie. Do pomocy zaprzęgnięto samorząd studentów filii. Organizatorzy odnotowali własny rekord.

— Pobraliśmy krew od 33 osób. Obserwujemy wzrost zainteresowania — niektórzy, których do krwiodawstwa zachęciło PSML, kontynuują ten zwyczaj. Właśnie wczoraj dołączyli do nas studenci. To sukces! — przekazuje „Kurierowi Wileńskiemu” Jowita Mičiudaitė-Jarosz, członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie.

To właśnie ją jako jedną z głównych inicjatorek w stowarzyszeniu wskazuje prezes organizacji, Eleonora Kvaščevičienė.

— To już nasza siódma akcja „Kropelki” (akcji „Kropelka — w darze!” — przyp.red.), organizujemy ją od 2021 r. Główną inicjatorką i organizatorką jest Jowita Mičiudaitė-Jarosz, która swoim zaangażowaniem daje innym wzorowy przykład. Dzięki niej angażują się nowe osoby — zarówno ze stowarzyszenia, jak i z innych organizacji, które dostrzegają sens tego działania — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi Eleonora Kvaščevičienė, prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie.

Cała akcja zebrała nawet 82 litry

Zaznacza też, że w tym roku jest to szczególnie ważne, gdyż pracownicy opieki zdrowotnej alarmują o krytycznym braku krwi.

— W tym roku zasięg akcji rozszerzył się o studentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie — i to właśnie oni stawili się liczniej niż w ubiegłych latach. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy — jak informują pracownicy centrum krwiodawstwa, z którymi współpracujemy — liczba dawców ogólnie spada i krwi bardzo brakuje. Przez siedem edycji udało nam się zmobilizować łącznie 182 osoby, które oddały blisko 82 litry krwi — wystarczająco dużo, by statystycznie uratować życie nawet 240 osobom, przy założeniu, że jedna jednostka krwi po rozdzieleniu na składniki może pomóc trzem różnym pacjentom. Liczymy na to, że udział młodzieży stanie się nową tradycją — wyjaśnia prezes PSML dodając, że póki co organizacja nie planuje organizować akcji więcej, niż raz w roku.

Członkowie PSML wspierający organizację akcji również podkreślają, że wydarzenie cieszy się zainteresowaniem studentów.

— Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, a tutaj koordynuję akcję z ramienia Rady Samorządu Studenckiego. Zainteresowanie wśród studentów jest bardzo duże. Widać dużo chęci — chcą się jakoś przyczynić, zrobić coś dobrego. Sama skończyłam medycynę, ale teraz studiuję ekonomię, dlatego też mogę być zaangażowana tu na uczelni — mówi w rozmowie z „Kurierem” Marzena Franckiewicz, studentka UwB.

Trzeba spełnić wymagania zdrowotne

Nie wszyscy jednak mogą oddać krew. Gdy rozmawiamy z niektórymi studentami, którzy przyszli obejrzeć akcję, ale sami krwi nie oddawali, dowiadujemy się, że trzeba spełnić warunki. Musi być odpowiedni poziom hemoglobiny, odpowiednia waga, dawca krwi musi być tego dnia nawodniony oraz wypoczęty.

— Dobrze jest wypić szklankę wody jeszcze tuż przed oddaniem, personel zaopiekuje się oddającym krew, po to jesteśmy — wyjaśniał przed pobraniem krwi lekarz Šarūnas Aleksa z klinik w Santaryszkach, przeprowadzający badania przed oddaniem krwi.

Po oddaniu krwi każdy dawca otrzymywał „zestaw regeneracji”, czyli batoniki, drobny poczęstunek a także informacje, jak może sprawdzić wyniki swojej krwi i wybranego badania. Oddający krew mógł wybrać jeden z sześciu zestawów badań — na minerały, cholesterol, cukry, enzymy wątrobowe wskazujące na jej stan i inne parametry. Dodatkowo, PSML „nagradzało” psikanym olejkiem na słońce.