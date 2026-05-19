Strona głównaWiadomości

Ukraina opłakuje ofiary nalotu na Kijów. W odwecie sięgnęła obwodu moskiewskiego

Po jednym z najtragiczniejszych rosyjskich ataków na Kijów, ukraińskie drony w odwetowym uderzeniu przełamały jedną z najgęstszych tarcz przeciwlotniczych na świecie. Moskiewska kopuła uznawana była za nieprzepuszczalną.

Autor: Apolinary Klonowski
Kijów opłakuje ofiary rosyjskiego zmasowanego nalotu. Dzień 15 maja ogłoszono dniem żałoby. Ukraina przeprowadziła atak odwetowy.
Kijów opłakuje ofiary rosyjskiego zmasowanego nalotu. Dzień 15 maja ogłoszono dniem żałoby. Ukraina przeprowadziła atak odwetowy | Fot. EPA-ELTA

Czytaj również...

Uderzenia w rafinerię, fabrykę półprzewodników i lotnisko wojskowe sięgnęły uprzywilejowanego centrum imperium, w którym mieszka rosyjska władza i jej zaplecze. Moskwa jest obecnie jednym z najbardziej strzeżonych miast na świecie. Uderzenie Ukraińców było częścią „dalekosiężnych sankcji” za tragiczny atak rakietowo-dronowy na Kijów.

Krwawy tydzień w Kijowie

W nocy z 13 na 14 maja Rosja przeprowadziła zmasowany atak na ukraińską stolicę. Według Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) zginęły 24 osoby, w tym troje dzieci. 48 osób zostało rannych. Łącznie od środy 13 maja Moskwa użyła przeciwko Ukrainie ponad 1 560 bezzałogowców i 56 rakiet — w tym pociski manewrujące i balistyczne. Piątek 15 maja ogłoszono w Kijowie dniem żałoby. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że celem rosyjskich ataków była wyłącznie infrastruktura cywilna.

„Łącznie od początku wczorajszej doby Rosjanie użyli przeciw naszym miastom i wspólnotom ponad 1 560 dronów. To z pewnością nie są działania tych, którzy uważają, że wojna zmierza ku zakończeniu” — napisał w mediach społecznościowych.

Główny Zarząd Wywiadu (HUR) Ukrainy ocenił, że Rosja rozpoczęła „długotrwały atak powietrzny” na infrastrukturę krytyczną. Według tego schematu drony mają przeciążyć obronę przeciwlotniczą, a następnie uderzyć mają pociski balistyczne. Celami są obiekty energetyczne, zakłady zbrojeniowe i budynki organów państwowych.

Czytaj także: Nausėda w Kijowie: systemy NASAMS w ciągu kilku miesięcy

Odpowiedź sięgnęła daleko

W niedzielę 17 maja Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziła jedno z najgłębszych uderzeń od początku wojny. Drony trafiły w obwodzie moskiewskim zakłady półprzewodnikowe Angstrem (objęte sankcjami USA, dostarczające elektronikę dla rosyjskiej armii), Moskiewską Rafinerię Ropy Naftowej oraz dwie stacje przepompowywania ropy. Na okupowanym Krymie uderzono w lotnisko wojskowe Belbek wraz z systemem Pancyr-S2 i hangarem radaru S-400.

Zełenski określił uderzenia jako „sankcje dalekiego zasięgu”. „Tym razem ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu dosięgły obwodu moskiewskiego i mówimy Rosjanom jasno: ich państwo musi zakończyć swoją wojnę” — oświadczył.

Podkreślił, że odległość od granicy ukraińskiej wynosi ponad 500 km, a koncentracja rosyjskiej obrony przeciwlotniczej w obwodzie moskiewskim jest największa w kraju. „Ale przełamujemy ją” — zapewnił prezydent Ukrainy.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przyznał, że drony uderzyły w trzy budynki mieszkalne przy rafinerii. W internecie pojawiały się nagrania, jak rosyjskie rakiety obrony przeciwlotniczej trafiają w wysokie budynki mieszkalne. Według władz rosyjskich zginęły cztery osoby, 12 zostało rannych. Resort obrony Rosji podał, że łącznie zestrzelił 556 ukraińskich bezzałogowców.

1 000 km od linii frontu

Równolegle ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych w nocy z 16 na 17 maja przeprowadziły 186 uderzeń na 46 obiektów. Najgłośniejszym z nich było zniszczenie rosyjskiego okrętu patrolowego projektu 10410 w okolicach Kaspijska w Dagestanie — w odległości około 1 000 km od linii frontu.

„Różnorodność celów stale rośnie, zwiększamy skalę działań” — zapewnił dowódca sił dronowych Robert „Madziar” Browdi, ukraiński dowódca węgierskiej narodowości.

Wcześniej drony uderzyły w zakłady chemiczne Azot w Niewinnomyssku (Kraj Stawropolski) i zakłady elektroniki w Nabierieżnych Czełnach w Tatarstanie. W piątek 15 maja zaatakowano rafinerię Rosnieftu w Riazaniu — jeden z największych takich obiektów w Rosji o mocy przerobowej 17 mln ton ropy rocznie, czyli 5 proc. zdolności rosyjskiego przemysłu naftowego. Zginęły tam trzy osoby, 12 zostało rannych.

Czytaj także: Ukraina zaskoczyła Rosję. Ofensywa w obwodzie kurskim

Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. PAP, BNS, president.gov.ua

Więcej od autora

Wywiady

„Człowiek niemyślący jest ciężarem i zagrożeniem, także dla siebie”. Rozmowa z dyrektorem „Kalinowskiego” w Niemieżu

Rozmawiał Apolinary Klonowski
Gość redakcji

Wycieczka z Czarnego Boru w redakcji „Kuriera Wileńskiego”

W dniu 8 maja redakcję „Kuriera Wileńskiego” odwiedziła wycieczka uczniów z Czarnego Boru. To druga redakcyjna wycieczka Czarnoborzan w tym sezonie. Jednak, jak to bywa we wrzącym kotle informacji i zmian, jakim jest redakcja — każda wycieczka jest trochę inna.
Reportaż

Parada Polskości. Było pięknie, ale muszę powiedzieć głośno to, co inni boją się, choć widzą [REPORTAŻ]

Apolinary Klonowski

RedKomy