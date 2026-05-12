Wycieczka z Czarnego Boru w redakcji „Kuriera Wileńskiego”

W dniu 8 maja redakcję „Kuriera Wileńskiego” odwiedziła wycieczka uczniów z Czarnego Boru. To druga redakcyjna wycieczka Czarnoborzan w tym sezonie. Jednak, jak to bywa we wrzącym kotle informacji i zmian, jakim jest redakcja — każda wycieczka jest trochę inna.

Autor: Apolinary Klonowski
Uczniowie poznali życie redakcji, otrzymali pamiątkowe numery, a do tego — kalendarze | Fot. Apolinary Klonowski

To nie pierwsza ekipa z Czarnego Boru

Uczniowie pod przewodnictwem nauczycielki Brygidy Szarandy odwiedzili redakcję jedynego polskiego dziennika na Litwie. Zaszczyceni byliśmy słowami nauczycielki, że wycieczki w „Kurierze Wileńskim” są odkrywcze i ciekawe.

Uczniowie byli oprowadzani przez dwóch redaktorów, ponieważ termin wycieczki zbiegł się w czasie z licznymi porządkami organizacyjnymi, więc ruch na redakcyjnych korytarzach był intensywniejszy, niż zazwyczaj. Jeden z redaktorów widząc zainteresowanych uczniów, pokazał jedne z pierwszy cyfrowych aparatów.

„Kurier Wileński” był redakcją, która jako jedna z pierwszych odważyła się „przejść” na fotografię cyfrową, która wtedy była postrzegana względem tradycyjnej, kliszowej, jako fotografia niskiej jakości technicznej.

Zabytkowe „ustrojstwa”

Uczniowie mogli sami obejrzeć zabytkowy aparat marki Minolta ze wszystkimi dziś już przestarzałymi pokrętłami i artefaktami.

Redaktorzy przedstawili uczniom historię gazety, od „Czerwonego Sztandaru” i jego roli dla Polaków na Litwie, ze wszystkimi kołami literackimi i rubrykami, aż po „Kurier Wileński”. W trakcie wycieczki można było zobaczyć archiwalne numery obu tytułów, a także poznać już nowoczesne wydania.

Po oprowadzeniu po drukarni uczniowie otrzymali najświeższe wydania „Kuriera Wileńskiego” oraz kalendarze z bohaterami tychże kalendarzy — Kapelą Kawalerów Podwileńskich. Jak dowiedzieliśmy się od uczniów, kapela jest dla nich dobrze znana od około pół roku, co zbiega się z dobrze przyjętym występem kapeli na gali Plebiscytu Czytelników „Polak Roku 2025” w lutym.

Po pamiątkowym zdjęciu i wymianie upominków życzyliśmy pomyślnej nauki i zaprosiliśmy uczniów ponownie do naszej redakcji. Do zobaczenia!

