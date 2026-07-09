Od teraz mieszkańców i gości Tartaków wita flaga państwowa Litwy

Zdaniem mera Samorządu Rejonu Wileńskiego, Roberta Duchniewicza, budżet partycypacyjny daje mieszkańcom możliwość przekształcania swoich pomysłów w widoczne efekty oraz wspólnego dbania o miejsce, w którym dobrze się żyje.

„Projekt zrealizowany w Tartakach pokazuje, że nawet niewielkie inicjatywy mogą stać się ważnym symbolem lokalnej społeczności – wzmacniać jej lokalną tożsamość, rozwijać przestrzeń publiczną i tworzyć otoczenie, z którego mieszkańcy są dumni. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego pomysłu” – podkreśla mer Robert Duchniewicz.

W uroczystości prezentacji projektu uczestniczyli radny Samorządu Rejonu Wileńskiego Artūras Želnys, asystentka mera Patrycja Mikielewicz, kierownik Wydziału Koordynacji Aktywnego Społeczeństwa Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Ernest Stelmach, starosta Gminy Rzeszy Waldemar Rynkiewicz, inicjatorzy projektu, strzelcy działający na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Tartaków i okolicznych miejscowości.

Podniosłą atmosferę tworzyła ceremonia podniesienia flagi państwowej Litwy oraz program muzyczny orkiestry dętej „Aukštyn” z Centrum Kultury Rejonu w Poniewieżu. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne spotkanie mieszkańców, które stworzyło przestrzeń do rozmów, integracji oraz wspólnego świętowania zakończenia projektu.

Projekt „To jest nasz dom – witamy Was symbolem Litwy”

Wyspa na pętli autobusowej w Tartakach jest dobrze znanym, ważnym i stale pielęgnowanym przez lokalną społeczność miejscem. Kilka lat temu podczas społecznych akcji sadzenia posadzono tam sosny i kwiaty oraz ustawiono plenerową biblioteczkę. Troska mieszkańców o to miejsce na tym jednak się nie zakończyła.

W ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego przestrzeń ta zyskała nowe oblicze – ustawiono maszt z flagą państwową Litwy, uporządkowano otoczenie oraz posadzono rośliny ozdobne. Od tej pory miejsce to wita mieszkańców i gości jako zadbana wizytówka Tartaków, a powiewająca na maszcie flaga Litwy symbolizuje jedność, szacunek dla państwa oraz ducha wspólnoty.

Inicjatorzy projektu cieszą się, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu mieszkańców udało się zrealizować pomysł, który nie tylko upiększył przestrzeń publiczną miejscowości, ale również jeszcze bardziej wzmocnił poczucie przynależności mieszkańców do ich małej ojczyzny.

Projekt „To jest nasz dom – witamy Was symbolem Litwy” został sfinansowany ze środków budżetu partycypacyjnego Samorządu Rejonu Wileńskiego. Jest to kolejna inicjatywa mieszkańców, która przyczynia się do rozwoju i upiększania przestrzeni publicznych rejonu wileńskiego.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego