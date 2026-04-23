„Rejon wileński to przestrzeń dla naszych wspólnych decyzji i pomysłów. Każdy mieszkaniec ma swoje wizje, jak ulepszyć przestrzeń publiczną w swojej społeczności. Zaangażujcie się, zostańcie twórcami swojego miejsca zamieszkania i wspólnie zadbajmy o bardziej komfortowe, przyjazne i tętniące życiem środowisko. Inicjatywa budżetu partycypacyjnego daje mieszkańcom możliwość bezpośredniego wpływu na decyzje samorządu – od porządkowania przestrzeni publicznych i rozwoju terenów zielonych, po budowę infrastruktury rekreacyjnej czy miejsc spotkań lokalnej społeczności” – zachęca do udziału mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

W tym roku planuje się realizację aż 7 projektów:

• 3 projekty o małej skali – do 15 tys. euro (z uwzględnieniem wszystkich podatków)

Od tego roku projekty na etapie głosowania będą podzielone według liczby mieszkańców w gminach. Kategorie projektów zostaną dodatkowo podzielone na podkategorie, a gminy pogrupowane w trzy grupy: do 3 000 mieszkańców, od 3 001 do 6 000 mieszkańców, powyżej 6 000 mieszkańców.

Jak zgłosić swój projekt?

Propozycje mogą składać pełnoletni mieszkańcy zamieszkali na terenie samorządu. Aby wziąć udział, należy:

Wybrać miejsce: lokalizacja musi znajdować się na publicznych terenach wyznaczonych przez gminy (warto skonsultować się ze starostą).

Opisać pomysł: wypełnić formularz zgłoszeniowy (warto dołączyć wizualizacje, zdjęcia lub rysunki).

Złożyć wniosek: przesłać dokumenty e-mailem na adres dalyvauk@vrsa.lt lub złożyć je osobiście w Samorządzie (ul. Rinktinės 50, Wilno).

Po 24 maja wszystkie wnioski i ich przydatność zostaną ocenione przez Komisję ds. Oceny Pomysłów na Projekty Budżetu Partycypacyjnego Samorządu Rejonu Wileńskiego, a następnie zostanie ogłoszone głosowanie publiczne. Na wybrane pomysły będą mogły głosować osoby powyżej 18 roku życia, które zadeklarowały miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim. Pomysły, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, zostaną zrealizowane ze środków budżetu samorządu.

Nowa strefa aktywności w Podbrzeziu

Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i środkom z budżetu partycypacyjnego Samorządu Rejonu Wileńskiego na rok 2024, w Podbrzeziu powstała nowoczesna przestrzeń rekreacyjno-sportowa. Oficjalnie otwarta 19 kwietnia br. inwestycja – zainicjowana przez mieszkańców, Justynę i Dariusza Pszczołowskich – łączy w sobie funkcję plenerowej siłowni oraz bezpiecznego placu zabaw. Nowy obiekt wzbogacił miejscowość o kompleks gimnastyczny, tor przeszkód, stół do tenisa stołowego oraz infrastrukturę towarzyszącą, tworząc idealne miejsce do aktywnej integracji wszystkich pokoleń.

W przypadku pytań podczas przygotowywania projektu można kontaktować się mailowo lub telefonicznie: dalyvauk@vrsa.lt lub +370 666 78 369, (0 5) 275 1530.

Więcej informacji: https://dalyvauk.vrsa.lt/.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego