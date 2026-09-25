— Angielski pozostaje wyraźnym liderem. Jest potrzebny w pracy, podczas studiów, podróży i w codziennym życiu w internecie. Coraz częściej wybierane są jednak także: niemiecki, hiszpański i francuski. Z naszej praktyki wynika, że ludzie najczęściej wybierają dziś język z bardzo konkretnym celem — ze względu na pracę, studia, podróże lub życie za granicą — mówi dla „Kuriera Wileńskiego” Lina Abraitienė, dyrektorka, tłumaczka i lektorka biura tłumaczeń oraz Szkoły Językowej „Bella Verba”.

Rosyjski traci, rośnie popularność innych języków

W ostatnich latach szczególnie wyraźne zmiany widać w wyborze drugiego języka obcego w szkołach. Maleje liczba uczniów uczących się rosyjskiego, natomiast rośnie zainteresowanie niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Angielski pozostaje podstawowym językiem, ale coraz ważniejsza staje się znajomość więcej niż jednego języka.

Młodzi wybierają język dla kariery

— Młodzi częściej wybierają angielski, niemiecki, hiszpański czy francuski i wiążą naukę z edukacją, karierą oraz międzynarodową mobilnością. Starsze osoby częściej uczą się języków ze względu na podróże, kontakty z bliskimi mieszkającymi za granicą albo po prostu z chęci nauczenia się czegoś nowego — mówi dyrektorka Bella Verba.

Kilka miesięcy do pierwszej rozmowy

Tempo nauki zależy przede wszystkim od intensywności oraz celu. Przy codziennej nauce i aktywnym używaniu języka w prostych sytuacjach można zacząć się porozumiewać już po kilku miesiącach.

— To zależy od intensywności nauki i celu. Przy codziennej nauce i aktywnym używaniu języka w prostych sytuacjach można zacząć się porozumiewać już po kilku miesiącach. Aby osiągnąć samodzielny poziom B1–B2, zazwyczaj potrzeba kilkuset godzin ukierunkowanej nauki — zaznacza Abraitienė.

Jej zdaniem kluczowe znaczenie mają regularność, motywacja i praktyczne wykorzystanie języka. Lepiej uczyć się 20–30 minut każdego dnia niż przez kilka godzin tylko raz w tygodniu.

— Bardzo często największą przeszkodą nie jest wiek ani brak zdolności, lecz strach przed popełnieniem błędu — dodaje rozmówczyni.

Na naukę języka nigdy nie jest za późno

Nauka języka może być podejmowana również po 60. czy 70. roku życia. Starsza osoba może potrzebować większej liczby powtórek i nieco wolniejszego tempa, ale często ma silną motywację i dokładnie wie, dlaczego chce nauczyć się danego języka.

Korzyści nie ograniczają się przy tym do samej komunikacji.

— Nauka języka nieustannie ćwiczy pamięć, uwagę, zdolność przełączania się między zadaniami i szybkie znajdowanie właściwego słowa. Badania wskazują na możliwy pozytywny wpływ na niektóre funkcje poznawcze, choć nie należy traktować nauki języka jako samoistnej ochrony przed demencją. Nie mniej ważna jest korzyść społeczna — komunikacja, większa pewność siebie i bardziej aktywne życie — podkreśla lektorka.

Kurs językowy za kilkaset euro

Ceny kursów na Litwie zależą od formy nauki, wielkości grupy i długości zajęć. Obecnie grupowy kurs obejmujący około 40 godzin dydaktycznych kosztuje około 220–350 euro. Lekcje indywidualne są droższe.