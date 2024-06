Pedagogika języka polskiego i angielskiego zaprasza 

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (UWW) zaprasza na studia na kierunku pedagogiki języka polskiego. W tym roku na przyszłych polonistów czeka nowość: poza studiami polonistycznymi na UWW studenci będą mogli zgłębiać dodatkowo język angielski. Rekrutacja na studia już się rozpoczęła w systemie LAMA BPO.

Znajomość języków – wartością

– Czekamy na studentów pierwszego roku, którzy w tym roku będą mogli skorzystać z nowej oferty. Tradycyjnie zapraszamy na wiodący kierunek, jakim jest pedagogika języka polskiego i literatury, oraz na równoległą dodatkową specjalność – pedagogikę języka angielskiego. Studia te są kierowane nie tylko do przyszłych nauczycieli, lecz także do specjalistów od języka polskiego czy angielskiego, ponieważ dobra znajomość języków i kultury jest dzisiaj wartością – wskazuje doc. dr Henryka Sokołowska, kierowniczka Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

– Kompetencje, które dajemy, to przede wszystkim kompetencje językowe i kulturowe w dwóch językach, polskim i angielskim. Do tego dochodzi również język litewski. Ponadto należy wymienić kompetencje społeczne, liderskie, które są ważne w pracy nauczyciela. Te miękkie kompetencje są bardzo przydatne również w wielu innych aspektach współczesnego życia – dodaje akademiczka.

Jak zapewnia nasza rozmówczyni, uczniowie nie muszą się obawiać słabszej znajomości angielskiego wyniesionego ze szkoły, ponieważ wykładowcy języka angielskiego dostosowują treść nauczania do poziomu studentów.

– Wiadomo, że uczniowie przychodzą z różnych szkół, z różną znajomością języka angielskiego. Dlatego nie trzeba się bać „niewystarczającego” poziomu swojego angielskiego, ponieważ nie jest to przeszkodą, lecz szansą na to, żeby ten poziom rozwinąć – wyjaśnia.

Ambitni studenci, którzy chcieliby uzyskać dodatkową specjalność, mogą studia na kierunku pedagogiki języka polskiego i angielskiego połączyć z dodatkowym kierunkiem, w ramach studiów równoległych.

– Dodatkowo można zgłębiać: historię, muzykę, taniec, biologię, ekonomię czy ekologię. Spektrum kierunków jest bardzo szerokie. Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z ofertą studiów równoległych na stronie uczelni – informuje doc. dr Henryka Sokołowska.

Doc. dr Henryka Sokołowska: „Czekamy na studentów pierwszego roku, którzy w tym roku będą mogli skorzystać z nowej oferty”

Wynik z języka polskiego brany pod uwagę

Kierunek pedagogiki języka polskiego i angielskiego jest skierowany przede wszystkim do uczniów szkół polskich. Aby dostać się na te studia, muszą oni mieć zdany państwowy egzamin z literatury i języka litewskiego, matematyki i trzeci dowolny.

– Mamy nadzieję, że zdawany w tym roku po raz pierwszy państwowy egzamin z literatury i języka polskiego przysłuży się wielu absolwentom, a jego dobry wynik wpłynie na wyższą średnią z tych trzech egzaminów – wskazuje nasza rozmówczyni.

Średnia tych trzech egzaminów państwowych musi osiągnąć podstawowy poziom, czyli minimalnie 36 pkt ze 100 możliwych. Kolejnym warunkiem jest dobra średnia z 5 wybranych przedmiotów na świadectwie, z wyjątkiem takich przedmiotów, jak np. technologie czy wychowanie fizyczne.

Nowością jest również to, że w tym roku uczelnia obniżyła dla kandydatów na studia próg punktowy z 5,4 do 5,0 pkt. Oblicza się go na podstawie wyników egzaminu z języka litewskiego, obcego oraz dwóch innych egzaminów lub stopni rocznych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości. W tym przypadku wynik z dobrze zdanego państwowego egzaminu z języka polskiego również mógłby zwiększyć punkty i pozytywnie wpłynąć na końcowy wynik.

– Obniżenie progu punktowego jest szansą dla tych absolwentów poprzednich roczników, którzy rok czy dwa lata temu chcieli się dostać na studia, ale próg punktowy im na to nie pozwolił. Jeżeli przykładowo mieli 5,1 czy 5,2 pkt i w tamtych latach nie nadawali się na studia, to teraz mają możliwość skorzystania z tej szansy – tłumaczy doc. dr Henryka Sokołowska.

W tym roku kandydaci na studia nie będą też musieli się stresować z powodu rozmowy motywacyjnej, ponieważ uczelnia z tej części egzaminu zrezygnowała.

Chciałoby się wrócić na studia

Studenci bardzo cenią sobie możliwość wszechstronnego rozwoju na studiach polonistycznych oferowanych przez UWW.

– Mamy niewielkie grupy, dzięki czemu zachowujemy indywidualne podejście do studentów i studentek. Widzimy ich oczekiwania i możliwości, staramy się z nimi wszystkimi zaprzyjaźnić, organizujemy wspólne wyjazdy, spędzamy razem wiele czasu. Kształcimy liderów, nauczycieli, więc razem organizujemy wiele przedsięwzięć, m.in. w ramach „Akademickiej strefy twórczego polonisty”. Bardzo ważna jest ta wspólnota, która wytwarza się w ciągu czterech lat nauki. Powstają tu przyjaźnie na całe życie. Wspólne zainteresowania, działania, wspieranie się wzajemne – wszystko to jest nie do przecenienia – wskazuje kierowniczka Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej.

Nasza rozmówczyni Błanka Szymańska, która w tym roku kończy swoje studia pedagogiczne na UWW, bardzo poleca ten kierunek wszystkim osobom zainteresowanym pedagogiką i psychologią dziecięcą oraz kształceniem młodych umysłów, pasjonatom ojczystego języka polskiego.

– W czasie studiów zgłębiamy wiedzę na temat języka polskiego, jego historii, więzi z innymi językami. Jest to również świetna możliwość kształcenia własnej polszczyzny. Poznajemy wspaniałą literaturę polską, skupiamy się na analizie utworów i historii epok oraz biografii autorów. Co ważne, w nadchodzącym roku akademickim na Uniwersytecie Witolda Wielkiego studia pedagogiczne z języka polskiego będą połączone z językiem angielskim, dlatego jest to przydatne dla tych, którzy się interesują językami obcymi – mówi Błanka Szymańska.

Jak dodaje, są to studia o kierunku pedagogicznym, dlatego studenci zdobywają wiedzę na temat dydaktyki, pracy z uczniami w różnym wieku, kształtowania ich intelektu emocjonalnego, dbania o ich stan fizyczny, a także psychologiczny.

– Wykładowcy są otwarci na dyskusje, dlatego żadne pytanie nie zostaje zignorowane, dostajemy wyjaśnienie tego, czego nie rozumiemy, a także mnóstwo porad. Tak naprawdę, gdybym miała możliwość, podjęłabym się tych studiów raz jeszcze. Żal rozstawać się ze świetnymi wykładowcami, którzy potrafią zaciekawić swoim przedmiotem i sprawiają, że studia to wspaniała przygoda – ocenia.

