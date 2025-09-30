Tymczasem język państwowy naszego kraju jest najpopularniejszy jako język obcy wśród obcokrajowców na Litwie.

Angielski na topie, ale litewski też

— To zabrzmi może dziwnie, ale na Litwie najpopularniejszym językiem obcym, którego się uczy — jest język litewski — oczywiście wśród obcokrajowców mieszkających, studiujących czy pracujących na Litwie. Język litewski rzeczywiście staje się jednym z najpopularniejszych języków, których się uczą jako języka obcego — przekonuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Vilija Rinkūnienė, dyrektorka Centrum Nauki Języków Obcych w Wilnie.

Tymczasem wśród mieszkańców Litwy najpopularniejszym językiem obcym pozostaje angielski.

— Zauważyliśmy jednak, że ostatnio coraz mniej osób uczy się na poziomie A1, czyli poziomie podstawowym, a coraz więcej osób decyduje się na naukę języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym. Po prostu, doskonalą umiejętności mówienia i zadawania pytań. Oznacza to, że wybierają poziom B2, C1 i jeszcze wyższe poziomy. Jeszcze około 10 lat temu tak naprawdę nie było — podkreśla rozmówczyni.

Niemiecki stale umacnia swoją pozycję

Choć angielski pozostaje językiem numer jeden, to niemiecki stale umacnia swoją pozycję jako drugi najważniejszy język obcy. Ten język staje się coraz popularniejszy na Litwie z kilku powodów.

— Język niemiecki obecnie stał się bardziej popularny niż był jeszcze pięć lat temu. Wtedy można było powiedzieć, że język niemiecki był całkowicie martwy, a zapotrzebowanie na niego było bardzo małe. W szkołach bardzo niewiele dzieci wybierało ten język jako obcy. Obecnie obserwujemy szybki wzrost liczby osób chcących uczyć się tego języka, co wiążemy z rosnącymi kontaktami gospodarczymi z Niemcami i prawdopodobnie z niemiecką brygadą, która ma zostać przeniesiona do Litwy. Często słyszymy, że w Litwie powstanie przemysł obronny. Myślę, że ma to duży wpływ na popyt na język niemiecki — tłumaczy Rinkūnienė.

Rośnie popularność języka hiszpańskiego

Spośród popularnych języków obcych nasza rozmówczyni wyróżnia także język hiszpański. Jak mówi, powód jest bardzo prosty — Hiszpania staje się coraz bardziej popularnym krajem na wakacje, a wielu ludzi kupuje tam nieruchomości.

— Podsumowując powiedziałabym, że dzisiaj angielski to podstawa, niemiecki ma znaczenie zawodowe, a hiszpański jest językiem, który staje się coraz bardziej potrzebny w życiu codziennym. Znajomość języków obcych jest bardzo ważna. Ten, kto zna więcej języków, ma lepsze perspektywy zawodowe, taka osoba łatwiej może podróżować. Tych zalet tak naprawdę jest mnóstwo. Języka obcego można uczyć się w różnym wieku, co też w ostatnich latach zauważyliśmy. Nauka języków obcych jest coraz popularniejsze wśród emerytów — konkluduje dyrektorka Centrum Nauki Języków Obcych.

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych obchodzony jest 26 września. Święto to zostało ustanowione z inicjatywy Rady Europy w 2001 r., aby promować różnorodność językową i kulturową Europy, a także zachęcać ludzi do nauki języków obcych w każdym wieku.

Aneta Sokołowska