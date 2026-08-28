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„Rudomianka” wzięła udział w Festiwalu „Koronkowe Dźwięki” [Z GALERIĄ]

15 sierpnia Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka” z Centrum Kultury w Rudominie wziął udział w Folklor Festiwalu „Koronkowe Dźwięki”, który odbył się w Wilkasach (gmina Giżycko, Polska). Zespół udał się do Polski na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz jego dyrektora Michała Rogowskiego.

Autor: KW
Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka” z Centrum Kultury w Rudominie wziął udział w Folklor Festiwalu „Koronkowe Dźwięki”, który odbył się w Wilkasach.
Fot. Centrum Kultury w Rudominie

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Festiwal odbył się w wilkaskim amfiteatrze. Zgromadził ogromną rzeszę miłośników folkloru oraz dawnych tradycji. Organizatorzy zadbali o to, aby każdy, zarówno dorosły, jak i dziecko, znalazł coś dla siebie i miło spędził czas. Publiczność podziwiała piękne tańce zespołów z Litwy, Ukrainy oraz Polski, oglądała bogate stoiska rękodzieła, brała udział w różnych atrakcjach, a dzieci korzystały z warsztatów oraz malowania buziek.

Wszystkich szczególnie zachwycił, a wręcz zauroczył, rewelacyjny występ Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka”. Zespół zaprezentował niezwykle piękne piosenki oraz tańce ze swojego bogatego dorobku artystycznego. „Rudomianka” po raz kolejny udowodniła, że folklor jest życiową pasją każdego członka zespołu, co można odczuć podczas każdego występu. Żywiołowe tańce, piękne piosenki i kolorowe stroje na długo pozostaną w pamięci widzów.

Zespół „Rudomianka” oraz jego kierownik artystyczny Wioleta Cereszka pragną serdecznie podziękować Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz jego dyrektorowi Michałowi Rogowskiemu za zaproszenie na tak piękny festiwal oraz za wieloletnią, niezwykle owocną współpracę. Centrum Kultury w Rudominie ma nadzieję, że współpraca będzie nadal kontynuowana i zaowocuje nowymi pomysłami oraz przedsięwzięciami.

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Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka” z Centrum Kultury w Rudominie wziął udział w Folklor Festiwalu „Koronkowe Dźwięki”, który odbył się w Wilkasach.

Centrum Kultury w Rudominie

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