Centrum Kultury już niebawem w Pogirach

Program:
14:00 godz. — Interaktywne atrakcje i zabawy dla dzieci
15:00 godz. — Uroczyste przecięcie wstęgi
15:30 godz. — Otwarcie wystawy prac malarskich W. Azanowa
16:00 godz. — Program koncertowy — musical „Mamma Mia!” w wykonaniu społeczności Gimnazjum w Pogirach
Projekt ten zrodził się z potrzeb mieszkańców, którzy od lat zabiegali o stworzenie w swojej miejscowości nowej przestrzeni — miejsca, które będzie tętnić życiem i sprzyjać integracji lokalnej społeczności. Tutaj spotkają się kultura, twórczość i ludzie.
Centrum Kultury w Rudominie