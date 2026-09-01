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Centrum Kultury już niebawem w Pogirach

3 września o godz. 14:00 w Pogirach (ul. Šiltnamių 15A, Pogiry) swoje drzwi otworzy nowa placówka — Centrum Kultury.

Autor: KW
Program otwarcia Centrum Kultury w Pogirach.
Graf. organizatorzy

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Program:

14:00 godz. — Interaktywne atrakcje i zabawy dla dzieci
15:00 godz. — Uroczyste przecięcie wstęgi
15:30 godz. — Otwarcie wystawy prac malarskich W. Azanowa
16:00 godz. — Program koncertowy — musical „Mamma Mia!” w wykonaniu społeczności Gimnazjum w Pogirach

Projekt ten zrodził się z potrzeb mieszkańców, którzy od lat zabiegali o stworzenie w swojej miejscowości nowej przestrzeni — miejsca, które będzie tętnić życiem i sprzyjać integracji lokalnej społeczności. Tutaj spotkają się kultura, twórczość i ludzie.

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Centrum Kultury w Rudominie

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