„Wartość samorządowych decyzji i inwestycji ujawnia się przede wszystkim poprzez korzyści dla mieszkańców. Nowe przestrzenie edukacyjne oznaczają więcej możliwości nauki dla dzieci bliżej domu, lepsza komunikacja – bezpieczniejsze i wygodniejsze codzienne podróże, szerszy zakres usług społecznych i zdrowotnych – ich łatwiejszą dostępność, z kolei odnowione miejsca kultury, sportu i przestrzenie publiczne dają więcej możliwości aktywnego spędzania czasu w swojej miejscowości. Dążymy do tego, aby inwestycje były odczuwalne nie tylko jako wybudowane lub odnowione obiekty, ale jako wygodniejsze codzienne życie dla ludzi” – mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

W publikacji można znaleźć informacje o nowych przestrzeniach przedszkolnych, drogach gruntowych zasfaltowanych w ciągu ostatnich trzech lat oraz odnowionej nawierzchni asfaltowej – łącznie o około 100 km dróg, a także o ułożonych około 150 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zaprezentowano tu również otwarcie centrum rehabilitacji medycznej w Niemenczynie, domy opieki mieszkaniowej (społecznej) utworzone w Wielkiej Rzeszy i Pikieliszkach, nowe Centrum Kultury i park w Pogirach oraz nowe przestrzenie publiczne w Wielkich Kabiszkach, Kowalczukach, Rudowsiach i innych miejscowościach rejonu.

Ponadto zaprezentowano projekty już rozpoczęte i planowane – w tym rozbudowę placówek oświatowych w Niemieżu, Podbrzeziu, Mejszagole, Skojdziszkach i Awiżeniach, kompleks sportowy w Niemenczynie z 50-metrowym basenem, basen w Rudominie, planowany dom opieki dla seniorów we wsi Senasalis oraz szereg innych inwestycji.

Zmiany można zobaczyć także na mapie

Wszystkie najważniejsze zmiany w rejonie można odtąd znaleźć w jednym miejscu – na interaktywnej mapie pokyciai.vrsa.lt. Mieszkańcy mogą na niej śledzić aktualne projekty, sprawdzać prace wykonane w konkretnych miejscowościach oraz dowiedzieć się, co jest w nich jeszcze planowane. Warto dodać, że mapa jest na bieżąco uzupełniana i aktualizowana.

Co dalej?

Publikacja i mapa pozwalają nie tylko podsumować dotychczasowe osiągnięcia, ale też zajrzeć w przyszłość rejonu. Obecnie w rejonie wileńskim planowane są dalsze inwestycje w oświatę, komunikację, opiekę zdrowotną i społeczną, infrastrukturę publiczną, kulturę oraz jakość środowiska życia.

„W ciągu ostatnich trzech lat wykonano wiele prac, jednak spora część ważnych projektów jest w toku lub dopiero się rozpoczyna. Inwestycje takie jak nowe placówki oświatowe, poprawa infrastruktury drogowej, rozwój usług zdrowotnych i społecznych wymagają czasu. Nie mamy wątpliwości, że rozpoczęte prace zostaną zrealizowane, a z ich efektów będzie mogło korzystać coraz więcej mieszkańców” – mówi mer.

Bezpłatną publikację „Rejon wileński: zmiany, które są blisko Ciebie” można odebrać w Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno) oraz w najbliższej gminie.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego