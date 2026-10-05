Łącznie udział wzięło 105 osób. Było to niezwykłe i pełne muzycznych wzruszeń wydarzenie, które zgromadziło miłośników polskiej kultury i śpiewu chóralnego. Festiwal, organizowany tradycyjnie przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Dyrektorem festiwalu był dr hab. Piotr Zientarski, dyrektorem artystycznym zaś – prof. Przemysław Pałka. W roli Dyrektora Organizacyjnego Festiwalu wystąpił Błażej Papiernik.

Intensywne warsztaty chóralne

Przed koncertem galowym chórzyści uczestniczyli w intensywnych warsztatach chóralnych w Mielnie, pracując nad wspólnym repertuarem. W gronie pedagogów i mistrzów znaleźli się prof. Przemysław Pałka, prof. Elżbieta Wtorkowska – dyrygentka specjalizująca się w emisji głosu z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, dr hab. Paweł Łuczak – dyrygent i specjalista emisji głosu z Akademii Muzycznej w Poznaniu, mgr Jakub Koterba – pianista i dyrygent, a także mgr Grażyna Ney – wybitna pianistka z Wrocławia.

Przedsięwzięciu przewodniczył profesor Przemysław Pałka – dyrygent, dyrektor artystyczny z Akademii Muzycznej w Poznaniu, który czuwał nad poziomem artystycznym warsztatów i wspierał chórzystów w przygotowaniu wspólnego repertuaru.

Warsztaty chóralne były prawdziwym majstersztykiem polskiej chóralistyki. W ciągu zaledwie kilku dni zespoły zdobyły nowe, niezwykłe umiejętności w dziedzinie śpiewu chóralnego, doskonaląc zarówno warsztat wokalny, jak i sztukę wspólnego muzykowania. W wyniku wspólnej pracy powstała wyjątkowa muzyczna całość – piękne pieśni chóralne, będące owocem zaangażowania, talentu i współpracy wszystkich uczestników.

Każdy z zespołów miał okazję zaprezentować również własny program artystyczny podczas koncertu przeglądowego w ośrodku „Rewita” w Unieściu. Wybrane utwory przygotowano następnie na koncert galowy w Koszalinie.

Spotkanie z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Koszalińsko-Kołobrzeskim Krzysztofem Zadarko

Uczestnicy festiwalu mieli wyjątkowe i pełne wzruszeń spotkanie z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Koszalińsko-Kołobrzeskim Krzysztofem Zadarko. Podczas tego spotkania Ksiądz Biskup nawiązał do słów św. Jana Pawła II, przypominając, że Ojczyzna jest wszędzie tam, gdzie są Polacy – niezależnie od tego, w jakim zakątku świata przyszło im żyć. Serdeczne słowa Księdza Biskupa były dla wszystkich chórzystów pięknym wyrazem uznania i zachętą, aby nadal z dumą nieść polską kulturę i tradycję, przekazując ją kolejnym pokoleniom.

Plac Polonii w Koszalinie

Jednym z ważniejszych punktów festiwalu było spotkanie na Placu Polonii w Koszalinie. „Rudomianka” wraz z innymi uczestnikami festiwalu wzięła udział w uroczystości z okazji 50. rocznicy odsłonięcia Pomnika Więzi Polonii Zagranicznej z Macierzą. Przed pomnikiem chóry wspólnie wykonały hymn państwowy, „Rotę” i „Gaude Mater Polonia”. Kilka godzin później wszystkie zespoły wystąpiły razem na scenie Filharmonii Koszalińskiej.

Koncert galowy

Koncert galowy festiwalu odbył się 19 września w Filharmonii Koszalińskiej. Była to prawdziwa uczta duchowa i muzyczna. Publiczność miała okazję delektować się pięknem śpiewu pięciu chórów polonijnych, z których każdy zaprezentował trzy utwory. Szczególnym wydarzeniem było wspólne wykonanie wybranych kompozycji pod batutą wybitnych mistrzów polskiej chóralistyki, co nadało koncertowi niezwykle podniosły i niezapomniany charakter.

Chór „Rudomianki”

Gdy na scenie pojawił się chór „Rudomianki”, rozpoczęła się muzyczna podróż przez bliskie sercom pieśni związane z Polską i Wileńszczyzną. O muzyczną oprawę występu zadbali Kamilia Cereszka, Jurgita Umaraitė i Krzysztof Stankiewicz. Występ chóru wzbudził wiele emocji – radość, rozczulenie, tęsknotę. Piękne wykonanie piosenek zostało nagrodzone gromkimi brawami publiczności.

Utwory z repertuaru Mieczysława Fogga

Podczas koncertu galowego, nawiązując do 125. rocznicy urodzin wybitnego polskiego piosenkarza Mieczysława Fogga, publiczność usłyszała trzy najbardziej znane i lubiane utwory z repertuaru tego artysty. Specjalnie z myślą o chórach polonijnych utwory te zostały opracowane i zaaranżowane przez Piotra Janczaka, na prośbę prof. Elżbiety Wtorkowskiej. W wykonaniu chórów zabrzmiały: „Jesienne róże”, „Co nam zostało z tych lat” oraz „Ta ostatnia niedziela”.

Chóry wspólnie wykonały kilka utworów

Na zakończenie koncertu wszystkie chóry wspólnie wykonały kilka utworów: Claude’a Debussy’ego „Dziewczyna o włosach jak len”, „Modlitwę o pokój” Norberta Blachy oraz „Hymn Polaków za granicą” Feliksa Nowowiejskiego. Został również wykonany utwór, który jest szczególnie bliski sercom wszystkich Polaków — „Taki kraj”.

Zakończeniu części artystycznej

Po zakończeniu części artystycznej na scenę zaproszono wszystkich dyrygentów oraz osoby, które przyczyniły się do organizacji tego wyjątkowego wydarzenia. Nadszedł czas na podziękowania, gratulacje i wręczenie pamiątkowych dyplomów dyrygentom poszczególnych chórów. Każdemu z nich towarzyszyły kwiaty — piękny symbol wdzięczności za zaangażowanie, pracę i serce włożone w przygotowanie koncertów oraz całego festiwalu.

Pełne nostalgii muzyczne zwieńczenie koncertu

I kiedy wydawało się, że uroczystość dobiegła już końca, wydarzyło się coś, co od lat stanowi piękną tradycję festiwalu. Bez żadnej zapowiedzi wszystkie chóry spontanicznie połączyły swoje głosy, wykonując „Hymn Chórów Polonijnych” Zbigniewa Kozłuba. Partię solową wykonał Błażej Papiernik, a całością dyrygował prof. Przemysław Pałka. Przy fortepianie zasiadł Jakub Koterba.

Było to niezwykle wzruszające i pełne nostalgii muzyczne zwieńczenie koncertu. Ponadczasowe melodie, w nowych chóralnych opracowaniach, połączyły pokolenia i stworzyły wyjątkową atmosferę, pozostawiając wśród publiczności niezapomniane wrażenia. Był to finał pełen emocji, piękna i dumy — prawdziwe święto polskiej pieśni chóralnej i niezwykłe spotkanie Polonii.

Festiwal zakończył się występem chórów podczas Mszy św. w Unieściu, w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Gwiazdy Morza.

XVIII Światowy Festiwal Chórów Polonijnych był również wyjątkowym czasem spotkania, wzajemnego poznawania się i wymiany doświadczeń.

Kilka wspólnie spędzonych dni pozwoliło chórzystom nie tylko doskonalić swoje umiejętności wokalne, lecz także nawiązać nowe przyjaźnie i umocnić więzi łączące Polaków mieszkających w różnych krajach.

Festiwal po raz kolejny pokazał, jak wielką siłę ma muzyka i jak pięknie potrafi jednoczyć Polonię wokół języka, kultury i polskiej tradycji.

Z Koszalina uczestnicy wyjechali z bogatymi przeżyciami, nowymi doświadczeniami i wspomnieniami, które na długo pozostaną w ich pamięci.

Płynące z głębi serca podziękowania

„Rudomianka” i jej kierownik artystyczny Wioleta Cereszka składają płynące z głębi serca podziękowania Senatorowi RP dr. hab. Piotrowi Benedyktowi Zientarskiemu za zaangażowanie, życzliwość i wsparcie w organizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Słowa wdzięczności są kierowane również do Dyrektora Hotelu „Rewita” w Mielnie Błażeja Papiernika za gościnność, serdeczną atmosferę i troskę o uczestników festiwalu. Szczególne podziękowania zespół składa Kierownikowi Artystycznemu, prof. Przemysławowi Pałce, oraz całej kadrze artystycznej za profesjonalizm, ogrom pracy, cenne wskazówki i stworzenie warunków, w których chóry polonijne mogły rozwijać swoje umiejętności i wspólnie przeżywać piękno muzyki chóralnej.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi festiwal stał się nie tylko spotkaniem artystycznym, ale również pięknym świętem polskiej kultury, muzyki i wspólnoty.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie