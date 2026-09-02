Kochasz tańczyć, śpiewać, a może grać na instrumentach?

Nie ważne, czy masz już doświadczenie, czy dopiero chcesz rozpocząć swoją przygodę ze sceną — czekamy właśnie na Ciebie!
W „Rudomiance” możesz rozwijać swoje pasje, odkrywać nowe talenty, zdobywać sceniczne doświadczenie, poznawać wspaniałych ludzi i przede wszystkim świetnie się bawić.
Dołącz do jednej z naszych grup:
- 5 grup wiekowych tanecznych — od najmłodszych do starszych;
- Chór — dla wszystkich, którzy kochają śpiewać;
- Chór młodzieżowy — dla młodych miłośników muzyki;
- Kapela — dla tych, którzy chcą grać i rozwijać swoje muzyczne umiejętności.
A może potrafisz zarówno tańczyć, jak i śpiewać lub grać? W „Rudomiance” nie musisz wybierać jednej pasji. Możesz spróbować swoich sił w różnych dziedzinach, odkryć to, co kochasz najbardziej i rozwijać się razem z nami.
Czekają na Ciebie występy, koncerty, festiwale, wyjazdy, niezapomniane przygody i przede wszystkim wielka rodzina „Rudomianki”.
Nie czekaj! Scena czeka właśnie na Ciebie.
Próby rozpoczynamy już od 14 września!
Szczegóły dotyczące naboru i zapisów – napisz do nas w wiadomości prywatnej.
rudomianka@gmail.com, tel.: +37067204985
Centrum Kultury w Rudominie