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Kochasz tańczyć, śpiewać, a może grać na instrumentach?

A może… chcesz spróbować wszystkiego? To świetnie się składa! ZPiT „Rudomianka” ogłasza nabór do zespołu!

Autor: KW
Afisz : „ZPiT „Rudomianka” ogłasza nabór do zespołu!”
Graf. organizatorzy

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Nie ważne, czy masz już doświadczenie, czy dopiero chcesz rozpocząć swoją przygodę ze sceną — czekamy właśnie na Ciebie!

W „Rudomiance” możesz rozwijać swoje pasje, odkrywać nowe talenty, zdobywać sceniczne doświadczenie, poznawać wspaniałych ludzi i przede wszystkim świetnie się bawić.

Dołącz do jednej z naszych grup:

  • 5 grup wiekowych tanecznych — od najmłodszych do starszych;
  • Chór — dla wszystkich, którzy kochają śpiewać;
  • Chór młodzieżowy — dla młodych miłośników muzyki;
  • Kapela — dla tych, którzy chcą grać i rozwijać swoje muzyczne umiejętności.

A może potrafisz zarówno tańczyć, jak i śpiewać lub grać? W „Rudomiance” nie musisz wybierać jednej pasji. Możesz spróbować swoich sił w różnych dziedzinach, odkryć to, co kochasz najbardziej i rozwijać się razem z nami.

Czekają na Ciebie występy, koncerty, festiwale, wyjazdy, niezapomniane przygody i przede wszystkim wielka rodzina „Rudomianki”.

Nie czekaj! Scena czeka właśnie na Ciebie.

Próby rozpoczynamy już od 14 września!
Szczegóły dotyczące naboru i zapisów – napisz do nas w wiadomości prywatnej.
rudomianka@gmail.com, tel.: +37067204985

Czytaj także: „Rudomianka” wzięła udział w Festiwalu „Koronkowe Dźwięki” [Z GALERIĄ]

Centrum Kultury w Rudominie

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