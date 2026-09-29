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Rolnicy z rejonu wileńskiego zaproszeni na spotkanie z merem

Co jest obecnie najważniejsze dla rolników z rejonu wileńskiego? Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz zaprasza rolników już na trzecie spotkanie poświęcone omówieniu aktualnych kwestii związanych z rolnictwem oraz innych ważnych dla nich tematów.

Autor: Inf. ASRW
Samorząd Rejonu Wileńskiego.
Fot. vrsa.lt

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„Spotkania te stały się piękną tradycją i ważną częścią bezpośredniego dialogu z rolnikami naszego rejonu. Każda rozmowa daje możliwość wysłuchania ich opinii, przedstawienia planów samorządu oraz wspólnego omówienia tego, jakich decyzji i zmian potrzebuje rolnictwo w rejonie wileńskim. Cieszę się, że kontynuujemy ten dialog. Zapraszam rolników do aktywnego udziału w spotkaniu i dzielenia się swoimi propozycjami” – mówi mer Robert Duchniewicz.

Podczas spotkania będzie można bezpośrednio z merem oraz przedstawicielami samorządu porozmawiać o kwestiach istotnych dla rolników z rejonu wileńskiego, problemach, z którymi na co dzień się mierzą oraz rozwiązaniach, jakich oczekują od samorządu. Dla samorządu ważne jest poznanie opinii i propozycji rolników zebranych w ciągu minionego roku.

Spotkanie odbędzie się 15 października 2026 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego Samorządu Rejonu Wileńskiego (I piętro, ul. Rinktinės 50, Wilno).

Do 10 października obowiązuje uprzednia rejestracja uczestników. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego: www.vrsa.lt.

Samorząd zaprasza do udziału w spotkaniu oraz do przygotowania pytań i tematów do dyskusji.

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Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

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