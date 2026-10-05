O naszych korzeniach i przyszłości

O sprawach naszej wiary, ale także o historii, Krystyna Juckiewicz rozmawiała z proboszczem Parafii pw. Michała Archanioła w Niemenczynie, ks. Arūnasem Kiesilisem. Dlaczego rozmawialiśmy z kapłanem nie tylko o sprawach religii, lecz także o historii? Parafia, której jest proboszczem, jest jedną z najstarszych na Litwie. Ufundował ją tuż po chrzcie Litwy król Władysław Jagiełło. Jednak, jak z goryczą przyznaje nasz rozmówca, „nie ukrywam, pamięć historyczna jest naprawdę nieduża. Taka jest, niestety, rzeczywistość, nie tylko w naszym kraju. Korzeniami bardzo mało się interesujemy”. Dla niemenczyńskiej parafii, jego zdaniem, przełomowe okazało się XX stulecie.

O naszej przeszłości pisze też Ilona Lewandowska. Wzięła udział w uroczystości poświęcenia i przekazania repliki historycznego sztandaru 13. Pułku Ułanów Wileńskich Wileńskiemu Klubowi Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Nowa Wilejka”. Klub ten akurat jednoczy pasjonatów historii. Jak zauważa autorka: „Uroczystość w Nowej Wilejce była nie tylko hołdem dla żołnierzy 13. Pułku Ułanów Wileńskich, lecz także świadectwem żywej pamięci historycznej polskiej społeczności na Wileńszczyźnie. Przekazana replika sztandaru ma odtąd przypominać o bohaterach pułku, ich służbie oraz wartościach, które pozostają aktualne również współcześnie”.

Z kolei o współczesnych sprawach Wileńszczyzny Rajmund Klonowski rozmawiał z ekonomistą Robertem Kowgierem. Ten menedżer zajmuje się badaniami nad polityką regionalną, w tym sytuacją gospodarczą Wileńszczyzny. Jego praca magisterska została wyróżniona przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Jak mówi o rejonie solecznickim – naprawdę ma on potencjał do rozwoju, i gospodarczego, i demograficznego.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 39 (113) 03-09/10/2026