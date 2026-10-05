Inauguracja 2026/27 na Filii UwB w Wilnie [GALERIA]

Uroczystość na zdjęciach udokumentował fotoreporter „Kuriera Wileńskiego”, Marian Paluszkiewicz.
Więcej na temat nowego roku akademickiego na uczelni w najnowszym dzienniku „Kurier Wileński”.
W Wilnie w poniedziałek 5 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026/2027 na Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Gratulujemy rozpoczętego roku akademickiego i zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
Uroczystość na zdjęciach udokumentował fotoreporter „Kuriera Wileńskiego”, Marian Paluszkiewicz.
Więcej na temat nowego roku akademickiego na uczelni w najnowszym dzienniku „Kurier Wileński”.
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