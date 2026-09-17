— Myślę, że najważniejsze jest to, że ruch to życie. Jeśli mieszkańcy rezygnują z samochodów i korzystają z innych środków transportu, przyczyniamy się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, a tym samym zmniejszamy swój wpływ na zmiany klimatu. To jest bardzo ważne. Europejski Tydzień Mobilności jest więc dobrą okazją, żeby zastanowić się nad tym, w jaki sposób na co dzień się przemieszczamy i czy zawsze musimy korzystać z samochodu — zachęca w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Birutė Vėsaitė, wiceprzewodnicząca Sejmowego Komitetu Gospodarki i Innowacji.

Zmiana przyzwyczajeń wymaga przygotowania

Jeśli ktoś po raz pierwszy decyduje się zrezygnować z samochodu, warto się do tego odpowiednio przygotować. Dobrze jest wcześniej zaplanować trasę, sprawdzić rozkład jazdy i uwzględnić czas potrzebny na dojazd. Na początku może się wydawać, że jest to trudne, ale po pewnym czasie korzystanie z transportu publicznego czy roweru może stać się naturalnym elementem codziennego życia.

— W dużych miastach transport publiczny działa naprawdę dobrze. Sama jestem mieszkanką Kowna i nie mam powodów, by narzekać na komunikację miejską. Autobusy i trolejbusy kursują zgodnie z rozkładem, który jest dostępny na przystankach, a pojazdy są czyste. Pod tym względem Wilno nieco pozostaje w tyle. Sytuacja może się jednak poprawiać, jeśli coraz więcej osób będzie korzystało z transportu publicznego, rowerów lub wybierało poruszanie się pieszo. Chodzi przede wszystkim o zmianę codziennych przyzwyczajeń. Nie każdy musi całkowicie rezygnować z samochodu, ale nawet ograniczenie jego wykorzystania może mieć znaczenie zarówno dla jakości powietrza, jak i środowiska oraz zdrowia mieszkańców — mówi Birutė Vėsaitė.

Prezydent zaprasza do udziału w wyzwaniu

Wraz z Europejskim Tygodniem Mobilności rozpoczyna się również szósta edycja Narodowego Wyzwania Mobilności, zainicjowanego przez prezydenta Gitanasa Nausėdę. Prezydent zachęca mieszkańców kraju do tworzenia drużyn i przez dwa miesiące wybierania spacerów lub jazdy na rowerze zamiast korzystania z samochodu.

„Mobilność to nasz wybór, by żyć aktywniej, bardziej odpowiedzialnie i tworzyć środowisko, w którym dobrze się żyje. To wartości, którymi kierujemy się również jako Europejczycy. Nie wymaga to wielkiego wysiłku — potrzebny jest codzienny wybór. Zachęcam, abyśmy dokonali tego wyboru razem” — napisał prezydent w zaproszeniu do udziału w wyzwaniu.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, na zakończenie wyzwania najbardziej aktywne drużyny otrzymają specjalne nagrody od głowy państwa. W ubiegłym roku w wyzwaniu uczestniczyło ponad 117 tys. osób.

Dzień Bez Samochodu

Europejski Tydzień Mobilności zakończy się 22 września Dniem Bez Samochodu. Tego dnia mieszkańcy będą zachęcani do zastąpienia przynajmniej jednej codziennej podróży samochodem spacerem, jazdą na rowerze lub przejazdem transportem publicznym.

Międzynarodowa inicjatywa Europejski Tydzień Mobilności jest organizowana od 2002 r.