Dieta, sen i ruch wspierają mózg

Naukowcy zwrócili uwagę, że część osób zachowuje wysoki poziom funkcji poznawczych mimo wczesnych fizjologicznych oznak choroby. W badaniu analizowano, dlaczego niektóre mózgi są bardziej odporne.

„Sprawdzaliśmy, dlaczego niektóre mózgi są bardziej odporne niż inne, oraz czy znaczenie mają takie czynniki, jak wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny i zdrowie mózgu badanych osób” — powiedziała dr Kelsey Sewell ze School of Allied Health w Murdoch University.

Badacze przeanalizowali dane ponad 600 osób w wieku od 65 do 80 lat, mieszkających w USA. Uczestnicy żyli samodzielnie i nie mieli oznak demencji ani zaburzeń pamięci. Wykorzystano badania krwi, skany MRI oraz testy poznawcze mierzące m.in. pamięć, uwagę i szybkość przetwarzania informacji.

„Naszym głównym ustaleniem było to, że utrzymywanie dobrego ogólnego stanu zdrowia mózgu może pomagać ograniczać wpływ zmian związanych z chorobą Alzheimera na funkcje poznawcze” — powiedziała dr Kelsey Sewell.

Uwzględniono także wykształcenie, dochody, oszczędności i bezpieczeństwo finansowe. Wstępne dane sugerują, że wyższy status społeczno-ekonomiczny może wiązać się z mniejszym wpływem zmian alzheimerowskich na pamięć, choć wymaga to dalszych badań.

Według autorów pracy znaczenie mają aktywność fizyczna, dobra dieta, sen i nowe wyzwania poznawcze. Badacze wskazują też na potrzebę działań systemowych wspierających zdrowie mózgu w całej populacji.