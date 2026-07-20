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Dieta, sen i ruch wspierają mózg

Mózg utrzymywany w dobrym stanie może słabiej reagować na wczesne zmiany związane z chorobą Alzheimera. Badacze wskazują na znaczenie diety, snu, aktywności fizycznej i wyzwań intelektualnych. Eksperci z australijskiego Murdoch University podkreślają, że demencja staje się coraz większym problemem na świecie. W Australii należy już do głównych przyczyn zgonów.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Mózg.
Fot. graf. il., opr. wł.

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Naukowcy zwrócili uwagę, że część osób zachowuje wysoki poziom funkcji poznawczych mimo wczesnych fizjologicznych oznak choroby. W badaniu analizowano, dlaczego niektóre mózgi są bardziej odporne.

„Sprawdzaliśmy, dlaczego niektóre mózgi są bardziej odporne niż inne, oraz czy znaczenie mają takie czynniki, jak wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny i zdrowie mózgu badanych osób” — powiedziała dr Kelsey Sewell ze School of Allied Health w Murdoch University.

Badacze przeanalizowali dane ponad 600 osób w wieku od 65 do 80 lat, mieszkających w USA. Uczestnicy żyli samodzielnie i nie mieli oznak demencji ani zaburzeń pamięci. Wykorzystano badania krwi, skany MRI oraz testy poznawcze mierzące m.in. pamięć, uwagę i szybkość przetwarzania informacji.

„Naszym głównym ustaleniem było to, że utrzymywanie dobrego ogólnego stanu zdrowia mózgu może pomagać ograniczać wpływ zmian związanych z chorobą Alzheimera na funkcje poznawcze” — powiedziała dr Kelsey Sewell.

Uwzględniono także wykształcenie, dochody, oszczędności i bezpieczeństwo finansowe. Wstępne dane sugerują, że wyższy status społeczno-ekonomiczny może wiązać się z mniejszym wpływem zmian alzheimerowskich na pamięć, choć wymaga to dalszych badań.

Według autorów pracy znaczenie mają aktywność fizyczna, dobra dieta, sen i nowe wyzwania poznawcze. Badacze wskazują też na potrzebę działań systemowych wspierających zdrowie mózgu w całej populacji.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. PAP

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