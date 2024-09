Dzień bez samochodu – jak go dobrze wykorzystać?

— To bardzo ważny dzień, dzięki temu świętu zwracamy uwagę na to, że możemy się przemieszczać nie tylko samochodami, ale też pieszo, rowerem czy transportem publicznym. Powietrze jest zanieczyszczone na całym świecie, nasz kraj nie jest wyjątkiem. Myślę, że każdy skorzysta na tym, jeżeli przynajmniej raz w roku zrezygnujemy z auta — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Aidas Gedvilas, wiceprzewodniczący sejmowego komitetu ochrony środowiska.

W kraju dominują samochody starsze niż dziesięć lat

Na Litwie jest prawie tyle samo środków transportu, co mieszkańców. A przynajmniej dorosłej populacji. Jednak w przeciwieństwie do wielu krajów zachodnich w naszym kraju nadal dominują samochody starsze niż dziesięć lat.

— To, że obchodzimy to święto, to bardzo dobrze, ale trzeba poszukiwać także innych sposobów na rozwiązanie problemu zanieczyszczonego środowiska z powodu samochodów. Nie zawsze i nie każdy może zrezygnować z samochodu, choć być może bardzo by chciał. Problem jest nie tylko w liczbie aut na drodze, ale też w tym, że te samochody są stare i bardzo zanieczyszczają środowisko. Myślę, że warto też pomyśleć o tym, żeby samochody, które wyjeżdżają na nasze drogi, były nowsze i bardziej ekologiczne — mówi wiceprzewodniczący sejmowego komitetu ochrony środowiska.

Podróż transportem publicznym

Międzynarodowy Dzień bez Samochodu obchodzony jest na Litwie już od kilku lat; przyłączają się do niego różne inicjatywy zachęcające ludzi do wyboru innych środków transportu. Na przykład największe miasta kraju zapraszają ludzi do bezpłatnego (lub za symboliczną cenę) podróżowania transportem publicznym w dniu 22 września.

Z okazji Międzynarodowego Dnia bez Samochodu mieszkańcy są zachęcani do pozostawienia samochodu i wybrania bardziej ekologicznej alternatywy na podróż. Spółka transportu kolejowego LTG Link, zaprasza w tym dniu do przemieszczania się pociągiem oferując 90 proc. rabatu na wszystkie bilety kolejowe. LTG Link oferuje do wyboru ponad 170 codziennych rejsów do ponad 100 miejsc docelowych.

90-procentowa zniżka obowiązuje przy zakupie biletów wyłącznie online na stronie https://ltglink.lt/ lub w aplikacji mobilnej. Bilety ze zniżką nie podlegają zwrotowi. Bilety ze zniżką są dostępne od 9 września.

Czytaj więcej: Dzień Bez Samochodu pod znakiem korków

Dzień Bez Samochodu

Dzień Bez Samochodu to inicjatywa, w ramach której mobilizuje się mieszkańców do zmiany rodzaju transportu z samochodowego na bardziej ekologiczny. Takie działanie ma bezpośrednio wpłynąć na zmniejszenie ilości spalin wytwarzanych przez miliony pojazdów poruszających się każdego dnia po miastach.

Geneza Światowego Dnia bez Samochodu sięga lat 70. XX wieku, kiedy świat mierzył się z kryzysem naftowym. Pierwsze pomysły i prace nad kampanią dotyczącą zmniejszenia ilości spalin na świecie pojawiły się jednak w 1994 r. podczas Międzynarodowej Konferencji Dostępności Miast w Toledo.