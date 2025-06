„Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu jest integralną częścią zdrowia i wszechstronnego rozwoju dzieci, szczególnie latem, kiedy mogą spędzać więcej czasu na zewnątrz. Dlatego w rejonie wileńskim dążymy do tworzenia nowoczesnych, bezpiecznych i atrakcyjnych placów zabaw, które zachęcałyby dzieci do ruchu, rozwijania umiejętności i dobrej zabawy. W tym roku na ich urządzenie przeznaczyliśmy 100 tys. euro z budżetu samorządu” – mówi Robert Duchniewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

W tym roku place zabaw zostały już urządzone i odnowione w gminach Zujuny i Awiżenie. Są wyposażone w nowoczesny sprzęt do zabaw, nawierzchnie spełniające wymogi bezpieczeństwa, huśtawki i inne elementy do zabawy. Trwają prace w Szumsku (ul. Dominikonų), gdzie kończy się wyposażenie placu zabaw i przestrzeni treningowej, oraz we wsi Rudowsie (gm. Niemenczyn), gdzie instalowane są nawierzchnie na placach.

W najbliższym czasie w gminach powstaną nowe place zabaw:

w Podbrzeziu (ul. Vilties 10) wkrótce rozpocznie się urządzenie placu zabaw dla dzieci – jest to jeden z wybranych projektów średnioskalowych, zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego;

w gminie Mickuny (w. Gałgi, ul. Lauko) – wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci;

w Suderwie (ul. Maišiagalos) – jesienią zostanie tu wybudowany plac zabaw obok obecnie powstającej siłowni plenerowej;

w Pogirach (ul. Kadagių 1A) – wielofunkcyjny plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń;

w gminie Mariampol – rozważana instalacja we wsiach Rakańce i Piktokańce.

Do końca roku planuje się również urządzić place zabaw w gminach Kowalczuki (w. Kosina), Niemież, Rzesza (w. Orzełówka) oraz Rudomino.

Od tego roku Wydział Zaopatrzenia i Doglądu Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który przejął obowiązki od starostw, urządza place zabaw i obszary rekreacyjne, zaś starostwa będą odpowiedzialne za ich dogląd.

