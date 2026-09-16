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Paliwo drożeje. Eksperci podpowiadają, jak skutecznie ograniczyć spalanie

Rosnące ceny paliwa znów skłaniają kierowców do szukania oszczędności. Tymczasem o wysokości rachunku na stacji decyduje nie tylko samochód czy długość trasy. Kilka codziennych nawyków za kierownicą może niepotrzebnie zwiększać spalanie — i często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Stacja paliwowa.
Rosnące ceny paliwa skłaniają kierowców do szukania oszczędności | Fot. Jolanta Balkiewicz

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Kastytis Povilaitis, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekologicznej jazdy, dyrektor szkoły jazdy Autologija, wskazuje, że ekologiczna jazda łączy trzy cele: ekologię, oszczędność i bezpieczeństwo. Pozwala ograniczyć zużycie paliwa i samochodu, a także zanieczyszczenie środowiska i hałas.

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Hamuj z wyprzedzeniem

Jedną z podstaw ekonomicznej jazdy jest przewidywanie sytuacji. Kierowca powinien obserwować nie tylko samochód przed sobą, lecz także ruch w większej odległości.

„Widząc, że z przodu zapaliło się czerwone światło sygnalizacji świetlnej lub tworzy się korek, nie trzeba hamować w ostatniej chwili. Można wcześniej zwolnić pedał gazu i pozwolić samochodowi toczyć się z rozpędu. Jeśli uda się przewidzieć sytuację tak, aby jak najmniej korzystać z pedału hamulca i wykorzystać bezwładność samochodu, osiągniemy najlepszy rezultat” — twierdzi Povilaitis.

Znaczenie ma też odstęp od poprzedzającego pojazdu. Zalecana bezpieczna odległość w metrach powinna wynosić co najmniej połowę prędkości wskazywanej przez prędkościomierz. Przy 50 km/h jest to co najmniej 25 metrów. Większy odstęp pozwala ograniczyć częste przyspieszanie i hamowanie.

Wyższa prędkość, większe spalanie

Ekonomicznej jeździe sprzyja utrzymywanie stałej, odpowiedniej prędkości oraz niższych obrotów silnika. Przy prędkości 120-130 km/h lub większej zużycie paliwa znacznie wzrasta.

Giedrius Petrikas, kierownik działu szkód komunikacyjnych w Lietuvos draudimas, zwraca uwagę, że kierowcy często zwiększają prędkość, aby skrócić czas podróży.

„Badanie zainicjowane przez naszą firmę wykazało, że w ciepłej porze roku prędkość często przekracza około jedna trzecia (35 proc.) kierowców w kraju. Prawie jedna czwarta (23 proc.) ankietowanych twierdzi, że przekracza dozwoloną prędkość o ponad 10 km/h, a kolejne 12 proc. — o ponad 20 km/h” — komentuje Petrikas.

Z wyliczeń ekspertów wynika jednak, że korzyść czasowa może być niewielka. Zwiększenie prędkości ze 120 km/h do 140 km/h pozwala na odcinku 10 km zaoszczędzić około 43 sekundy, a na dystansie 100 km — zaledwie około 7 minut.

Opony, klimatyzacja i bagażnik też się liczą

Na spalanie wpływa również stan techniczny pojazdu. Ciśnienie w oponach warto sprawdzać co najmniej raz w miesiącu oraz przed dłuższymi podróżami.

„Kierowcom radzimy przyjrzeć się swoim codziennym nawykom — jeśli to możliwe, zalecamy unikanie bardzo krótkich przejazdów samochodem, nieczekanie zbyt długo w miejscu po uruchomieniu silnika, a podczas rozruchu nie należy naciskać pedału gazu. W przypadku dłuższego postoju warto w ogóle wyłączyć silnik” — komentuje Kestutis Povilaitis.

Ekspert zaleca również ograniczenie zbędnego obciążenia samochodu i oporu powietrza. Pusty bagażnik dachowy warto zdjąć, gdy nie jest potrzebny, a klimatyzacji używać przede wszystkim podczas dłuższych przejazdów.

Ekologiczna jazda oznacza jednak nie tylko oszczędność paliwa. Przewidywanie sytuacji, utrzymywanie bezpiecznej odległości i ograniczenie gwałtownych manewrów mogą także zwiększyć bezpieczeństwo.

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Afisze

ŹródłaOpr. J. B. na podst. Lietuvos draudimas

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