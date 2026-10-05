Nowe zasady badań sportowców. Litwa wprowadza okres przejściowy

Ministerstwo Ochrony Zdrowia (SAM) wprowadziło okres przejściowy dotyczący badań lekarskich młodych sportowców. Do 1 stycznia 2028 r. część z nich będzie mogła trenować i uczestniczyć w zawodach na wysokim poziomie na podstawie ważnego zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia.

Nowe zasady badań młodych sportowców

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od końca czerwca bieżącego roku nieletni sportowcy na etapie kształcenia i doskonalenia umiejętności, którzy uprawiają sport przez co najmniej 8 godzin akademickich tygodniowo, muszą zostać zbadani przez lekarza medycyny sportowej.

Obowiązek ten dotyczy również nieletnich sportowców na etapie kształcenia na wysokim poziomie zaawansowania. Po przeprowadzeniu badania otrzymują oni zaświadczenie lekarskie o badaniu stanu zdrowia sportowca – formularz nr 068/a.

Więcej badań i kolejki do lekarzy

Zmiana przepisów spowodowała znaczny wzrost liczby nieletnich sportowców wymagających badania przez lekarza medycyny sportowej. W Departamencie Medycyny Sportowej Litewskiego Centrum Sportu, gdzie badania tych sportowców są finansowane ze środków budżetu państwa, zaczęły tworzyć się kolejki.

Sytuacja została omówiona przez Ministerstwo Sportu z Ministrem Oświaty, Nauki i Sportu oraz Departamentem Medycyny Sportowej Litewskiego Centrum Sportu. Zdecydowano o ustanowieniu okresu przejściowego, który ma pozwolić na bardziej równomierne rozłożenie napływu młodych sportowców kierowanych na badania.

W okresie przejściowym nieletni sportowcy na etapie kształcenia i doskonalenia umiejętności, trenujący przez co najmniej 8 godzin akademickich tygodniowo, będą mogli nadal uczestniczyć w treningach i zawodach sportowych na wysokim poziomie.

Do czasu przeprowadzenia badań zgodnie z nową procedurą, jednak nie dłużej niż do 1 stycznia 2028 r., wystarczające będzie posiadanie ważnego zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia wydanego przez lekarza rodzinnego.

Sportowcy będą mogli kontynuować treningi

Okres przejściowy ma zapobiec sytuacjom, w których oczekiwanie na konsultację lekarza medycyny sportowej uniemożliwia dzieciom rozpoczęcie treningów lub udział w zawodach.

Dzięki zmianie młodzi sportowcy będą mogli kontynuować aktywność sportową w czasie oczekiwania na konsultację i badanie lekarskie w Departamencie Medycyny Sportowej Litewskiego Centrum Sportu.