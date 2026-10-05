Zakaz obowiązuje w miastach i kurortach

Od 1 maja bieżącego roku w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Szawlach, Poniewieżu i Olicie nie wolno spalać węgla kamiennego, węgla brunatnego ani torfu. Takie same ograniczenia obowiązują w miejscowościach o znaczeniu kurortowym: Birsztanach, Druskiennikach, Neryndze i Połądze.

Zakaz dotyczy domowych źródeł zanieczyszczeń, w tym pieców i kominków. Za kontrolę przestrzegania przepisów odpowiadają samorządy. Do ich kompetencji należy również nadzorowanie zakazu spalania odpadów oraz innych ograniczeń dotyczących stosowanych paliw.

Ministerstwo Środowiska podkreśla, że mieszkańcy, którzy zauważą przypadki spalania zabronionych paliw kopalnych, powinni zgłaszać je bezpośrednio do właściwego samorządu, a nie do Departamentu Ochrony Środowiska. To urzędnicy samorządowi są odpowiedzialni za wszczynanie postępowań, prowadzenie dochodzeń oraz sporządzanie protokołów dotyczących takich naruszeń.

Grzywny od 60 do 1170 euro

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń administracyjnych osoba, która naruszy zakaz spalania stałych paliw kopalnych w domowych źródłach zanieczyszczeń, może otrzymać upomnienie lub grzywnę w wysokości od 60 do 300 euro.

Wyższe sankcje przewidziano dla kierownictwa osób prawnych oraz innych osób odpowiedzialnych. W ich przypadku grzywna może wynieść od 170 do 1170 euro.

Jednocześnie mieszkańcy planujący rezygnację z kotłów wykorzystujących paliwa kopalne mogą ubiegać się o pomoc państwa. Litewska Agencja Energetyczna zarządza programem wsparcia przeznaczonym na wymianę nieefektywnych kotłów na biomasę lub paliwa kopalne na bardziej wydajne technologie wytwarzania ciepła.

Pomoc skierowana jest do właścicieli domów jednorodzinnych, które nie są podłączone do scentralizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło.