Do zagospodarowania 1,8-hektarowy teren

Wilno ma wykonawcę prac przy jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w zieleni miejskiej. Spółka miejska Vilniaus vystymo kompanija (pol. Spółka Rozwoju Wilna) podpisała umowę z firmą UAB „Gerbūvio projektai”, która zagospodaruje 1,8-hektarowy teren na zboczu między ulicami S. Žukausko, Žirmūnų i Minties.

Wartość kontraktu wynosi 2,9 mln euro brutto. Prace mają się zakończyć przed końcem 2027 r. Dotychczas teren, choć intensywnie odwiedzany przez mieszkańców, według władz nie był ani bezpieczny, ani dostosowany do potrzeb Wilnian.

„Już wkrótce ta przestrzeń publiczna pokaże się w zupełnie nowym świetle — stanie się wygodnym, bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem do aktywnego i spokojnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców” — powiedział Valdas Benkunskas, mer Wilna.

Centralnym elementem projektu będzie drewniana ścieżka spacerowa na górnym tarasie zbocza, zakończona punktem widokowym z panoramą na Antokol.

Inwestycja przy „Lelewelu”

Trasa ma wić się między drzewami, omijając istniejące pnie, i być subtelnie oświetlona wieczorem. Poniżej, przy Gimnazjum Inżynieryjnym im. Joachima Lelewela, zaplanowano strefę aktywnego sportu: urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, plac do parkouru oraz boiska do siatkówki plażowej.

W środkowej części zbocza powstanie trawnik z drewnianym amfiteatrem — przestrzeń na odpoczynek, nieformalne spotkania i małe imprezy plenerowe. Uzupełnią ją leżaki i łąka piknikowa.

Projekt kładzie duży nacisk na dostępność. Wydeptane ścieżki zastąpi przejrzysty system tras, miejscami zamienionych w drewniane schody na słupkach chroniących korzenie drzew, a miejscami — w łagodne serpentynki dostosowane dla osób na wózkach i z niepełnosprawnością ruchową.

„Poświęciliśmy dużo uwagi temu, żeby skomplikowana rzeźba zbocza została uporządkowana z zachowaniem jej naturalności, a jednocześnie stała się wygodnie dostępna dla wszystkich. Nasze decyzje oparliśmy na zwyczajach lokalnych mieszkańców oraz dążeniu do zachowania najcenniejszych elementów tego terenu — dojrzałych drzew, sosnowego lasu, a nawet stuletniej lipy” — powiedział Jonas Stravinskas, dyrektor Działu Projektowania i Zarządzania Budową w Vilniaus vystymo kompanija.

Miejsce dla dzieci i rodziców

Plac zabaw zostanie wkomponowany w miejsce, gdzie dzieci bawią się już dziś, jednak zyska nową jakość. Podzielono go na dwie strefy: jedną z gumową nawierzchnią i urządzeniami do aktywnej zabawy oraz drugą — spokojniejszą, z piaskownicą, drewnianymi platformami i hamakiem. Wokół zaplanowano długą, porośniętą zielenią ławkę, która zapewni rodzicom miejsce w cieniu tuż przy dzieciach.

„Mamy nadzieję, że odnowiony skwer stanie się funkcjonalnym i przytulnym miejscem w dzielnicy Żyrmuny, z którego codziennie będzie korzystać lokalna społeczność” — powiedział Gediminas Švambaris, kierownik projektów w firmie „Gerbūvio projektai”.

Projekt uwzględnia też troskę o istniejącą zieleń. Przeprowadzona ocena arborystyczna — czyli drzewoznawcza — objęła kilkaset drzew rosnących na terenie inwestycji. Usunięto jedynie kilka egzemplarzy w złym stanie zdrowotnym — sosnę i dwa klony. Pozostałe zostały poddane pielęgnacyjnemu przycinaniu. Teren uzupełni nowe nasadzenie brzóz, wierzb, grusz, klonów i sosen.