Jak twierdzi mer miasta, mosty mają sprawić, że życie w stolicy będzie płynniejsze. Wyjaśnia też, dlaczego jego zdaniem dla pieszych i aut potrzebne są oddzielne mosty.

„Rzeka Wilia jest osią miasta, która powinna łączyć, a nie dzielić. Pięć nowych mostów połączy różne części miasta w spójną, tętniącą życiem strukturę miejską, w której wygodnie się porusza i dobrze się mieszka. Znacząco poprawią one możliwości zrównoważonego przemieszczania się, skrócą odległości, zbliżą społeczności i otworzą nowe możliwości dla tętniących życiem przestrzeni publicznych nad rzeką” — mówi Valdas Benkunskas, mer Wilna.

Osobne mosty dla samochodów oraz dla pieszych i rowerzystów są, zdaniem mera, niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i komfort. Mosty samochodowe generują hałas i zanieczyszczenie, a istniejące nie zapewniają pieszym i rowerzystom wymaganej przestrzeni — norma dla ruchu dwukierunkowego mikromobilności to co najmniej 2,5 m, której żaden z obecnych mostów nie spełnia.

Pierwszy most już w budowie

Najdalej zaawansowany jest most dla pieszych i rowerzystów łączący ulice Upės i Goštauto — jego zakończenie planowane jest na początek 2027 r. Most, póki co, nazywany jest „Mostem Olbrachta”, od nazwy ulicy Alberto Goštauto — czyli wielkiego księcia litewskiego Olbrachta Gasztołda. Jednak, jak jeszcze w zeszłym roku w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” wyjaśniał przedstawiciel samorządu Gabrielius Grubinskas, oficjalna nazwa będzie mogła zostać nadana dopiero po zakończeniu budowy.

„Most Olbrachta” (lub Alberta) połączy zachodnie dzielnice stolicy — Zwierzyniec, Karolinki, Wierszuliszki, Justyniszki i Zameczek — ze Starym Miastem, stając się brakującym ogniwem w sieci ścieżek rowerowych wzdłuż lewego brzegu Wilii. Most będzie miał też znaczenie dla planowanego przez Sejm centrum kongresowego. Jego nazwa zostanie ostatecznie wyłoniona z udziałem mieszkańców.

W tym roku zakończą się prace projektowe mostu na wyspie Užvingis. Budowa ruszy w 2027 r. i potrwa do 2030 r. Most połączy Leszczyniaki (Lazdynai) z centrum i odciąży istniejący most w tej dzielnicy, który nie oferuje rowerzystom dogodnych warunków.

Nowe mosty w centrum i na obrzeżach

Do 2031 r. planowana jest budowa mostu Kernavės dla pieszych i rowerzystów, łączącego Śnipiszki z Nowym Miastem (Naujamiestis). Biały Most nie jest już w stanie obsłużyć rosnącego ruchu. Projekt ma też wymiar urbanistyczny: połączy centrum miasta z planowanym miasteczkiem ministerialnym i Śnipiszkami.

Czwarty most pieszy i rowerowy powstanie na odcinku Antokol-Żyrmuny, łącząc rozwijającą się dzielnicę Miasteczko Północne (Šiaurės miestelis) z ulicą Žolyno, przy której skupia się ważna infrastruktura społeczna. Obecnie dojazd między tymi rejonami wymaga ponad dwukilometrowego objazdu.

Piąty most — jedyny samochodowy z zapowiedzianych — ma stanąć przy dzielnicy Lazdynėliai obok Leszczyniaków. Odciąży przeprawę w Leszczyniakach, przez którą w godzinach szczytu przejeżdżają mieszkańcy kilku zachodnich dzielnic. Trwa analiza lokalizacji i modele ruchu. Ukończenie budowy szacuje się na 2031 r.