List Zełenskiego ws. pokoju. Rosja odmówiła.

Rosja szybko odrzuciła propozycję

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował we czwartek 4 czerwca wieczorem list otwarty do Władimira Putina, w którym zaproponował rosyjskiemu przywódcy zakończenie wojny i bezpośrednie spotkanie.

W liście opublikowanym na swojej stronie internetowej Zełenski zaproponował negocjacje między przywódcami obu państw i zadeklarował gotowość do natychmiastowego wstrzymania ognia. Pisał, że gdy w Rosji potęguje się zmęczenie, „następuje zmiana”, sugerując, że zmęczone społeczeństwo może zagrozić stabilności rządów Władimira Putina.

„Ukraina proponuje zakończenie tej wojny w formacie między wami a nami. Proponuję panu spotkanie” — napisał Zełenski. „Ukraina jest gotowa do pełnego wstrzymania ognia — aby wykorzystać czas, kiedy będą trwały negocjacje” — dodał.

Ukraiński prezydent ocenił, że 26 lat rządów Putina doprowadziło do całkowitej zmiany relacji między oboma krajami. Przestrzegł też rosyjskiego przywódcę przed kontynuowaniem wojny.

„Pańskie zasoby wyraźnie się kurczą. Nie będzie pan miał dość pieniędzy ani siły politycznej, by dalej kupować lojalność Rosjan” — napisał Zełenski. „Niech pan nie boi się wyjść z tej wojny — tego właśnie teraz od pana potrzeba” — zaapelował.

W liście znalazły się też dane o stratach rosyjskich na froncie.

„Wczoraj otrzymałem raport o stratach pańskiej armii na froncie w Ukrainie w maju. To ponownie ponad 30 tys. zabitych i ciężko rannych rosyjskich żołnierzy. Utrzymujemy taki wskaźnik co miesiąc” — podkreślił ukraiński prezydent.

Na inicjatywę Zełenskiego zareagował prezydent USA Donald Trump, który wyraził ogólne poparcie dla pomysłu spotkania obu przywódców. „Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić” — powiedział Trump w Gabinecie Owalnym. Dodał, że obie strony konfliktu będą musiały pójść na kompromis.

Putin: „Nie widzę sensu w spotkaniu”

Władimir Putin odrzucił propozycję Zełenskiego już następnego dnia, w piątek, podczas petersburskiego forum gospodarczego. Zakwestionował przy tym sam sposób komunikacji wybrany przez ukraińskiego prezydenta.

„Nie widzę sensu w naszym spotkaniu; celem strony ukraińskiej jest powstrzymanie naszej ofensywy, a nam potrzebne są porozumienia” — oświadczył Putin.

„Kijów uznał za możliwe przejście do publicznej dyskusji, a to jest całkowicie niewłaściwe” — uzasadnił odmowę.

Wołodymyr Zełenski zareagował na odmowę Rosji.

„Niestety, strona rosyjska ponownie wybiera wojnę — wszyscy słyszeli dzisiejszą odpowiedź. Słabą odpowiedź. On po prostu nie chce zakończyć wojny. Myślę, że wielu ludzi na świecie ta odpowiedź rozczarowała” — napisał na Telegramie.

Ukraiński prezydent dodał, że należy na Rosję naciskać jeszcze bardziej. „Oznacza to, że Rosja powinna mieć mniej pieniędzy, a presja na Rosję powinna być większa” — podsumował Zełenski.

Sybiha: „Stracił szansę na wyjście z przegranej wojny”

Odmowę Putina skomentował także ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. Ocenił, że rosyjski przywódca zmarnował historyczną szansę.

„Odrzucając ofertę prezydenta Zełenskiego dotyczącą bezpośrednich rozmów pokojowych, Putin stracił szansę na wyjście z tej przegranej wojny. Od teraz wszystko będzie dla Rosji tylko gorsze” — napisał Sybiha na platformie X.

„Straty na polu bitwy będą stale rosły, a porażki będą coraz bardziej upokarzające. Gospodarka pogrąży się w jeszcze głębszej recesji” — dodał szef ukraińskiej dyplomacji.