Niemal każdy z nas jako rodzic zna taką sytuację. Jesteśmy na wakacjach, przechodzimy obok sklepu z pamiątkami, a dziecko nagle dostrzega wymarzoną maskotkę. To nie jest jednak jakiś miś, kotek lub piesek. To: Stitch, Garfield, Pluto, SpongeBob Kanciastoporty, Pikachu albo inny bohater dobrze znany z kreskówki. Dziecko oglądało jego przygody z zachwytem, przeżywało jego porażki, śmiało się z zabawnych sytuacji i podziwiało odwagę. Teraz bardzo chce zabrać bohatera do domu.

My, rodzice, często ulegamy takim prośbom. Czasem dla świętego spokoju, czasem dlatego, że chcemy sprawić dziecku przyjemność, a czasem z sentymentu do własnego dzieciństwa. Możemy później pomyśleć, że znów kupiliśmy rzecz, która za kilka tygodni wyląduje w kącie. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Dla dziecka maskotka może stać się czymś znacznie ważniejszym niż wakacyjna pamiątka.

Dziecko nie przywiązuje się jedynie do kawałka miękkiego materiału. Przywiązuje się do historii, emocji i cech bohatera, które zna z kreskówki, filmu lub książki.

Bohater, który dodaje odwagi

Dziecko wybierające maskotkę konkretnej postaci często identyfikuje się z jej zachowaniem. Stitch może być dla niego kimś nieidealnym, impulsywnym i sprawiającym kłopoty, ale jednocześnie zdolnym do przyjaźni i zmiany. Pikachu kojarzy się z lojalnością, energią i odwagą. Garfield pozwala oswoić własne lenistwo, niechęć do obowiązków czy potrzebę odpoczynku. Pluto może symbolizować przywiązanie i radość z bycia razem.

Nie oznacza to, że każde dziecko świadomie analizuje charakter bohatera. Takie znaczenia często działają intuicyjnie. Dziecko po prostu czuje, że dana postać jest mu bliska. Może dostrzegać w niej własne cechy albo te, które chciałoby posiadać.

Dlatego zamiast pytać, po co ci kolejna maskotka, warto czasem zapytać, co najbardziej podoba ci się w tym bohaterze? Odpowiedź może nas zaskoczyć. Dziecko może powiedzieć, że postać jest odważna, nigdy nie zostawia przyjaciół albo radzi sobie mimo popełnianych błędów. Taka rozmowa daje nam jako rodzicom czy też nauczycielom dostęp do dziecięcego świata przeżyć, który nie zawsze łatwo wyrazić wprost.

Bezpieczny pośrednik w rozmowie

Maskotki pomagają także mówić o emocjach. Młodszemu dziecku często łatwiej powiedzieć: „Pikachu się boi” niż „Ja się boję”. Może ono położyć maskotkę na łóżku i wyjaśnić, że bohater nie chce zostać sam. Dorosły nie powinien od razu poprawiać dziecka ani demaskować tej opowieści słowami: „Przecież to ty się boisz”.

Lepiej wejść w proponowaną przez dziecko historię: czego Pikachu potrzebuje, co mogłoby mu pomóc albo kto może z nim zostać? Dziecko, opowiadając o maskotce, często mówi w rzeczywistości o sobie. Zyskuje jednak bezpieczny dystans, dzięki któremu nie czuje się przesłuchiwane ani oceniane.

Tę samą zasadę można wykorzystywać w przedszkolu i szkole. Maskotka klasowa może przedstawiać problem, przepraszać za popełniony błąd, pytać dzieci o radę albo opowiadać o trudnej sytuacji. Łatwiej zastanawiać się, dlaczego miś nikogo nie dopuścił do zabawy, niż od razu omawiać prawdziwy konflikt pomiędzy uczniami. Pluszowy bohater pozwala najpierw spojrzeć na sytuację z boku.

Maskotka nie może jednak służyć opiekunom do zawstydzania. Zdania: „Miś jest przez ciebie smutny” albo „Pikachu nie lubi niegrzecznych dzieci” wykorzystują emocjonalne przywiązanie dziecka do wymuszania posłuszeństwa. To manipulacja, a nie wychowanie. Zadaniem maskotki jest ułatwianie rozmowy, nie – wzbudzanie poczucia winy.

Dzieci neurotypowe i neuroróżnorodne

Maskotka może wspierać zarówno dzieci neurotypowe, jak i neuroróżnorodne, m.in. dzieci w spektrum autyzmu, z ADHD, trudnościami sensorycznymi czy zaburzeniami lękowymi. Nie znaczy to jednak, że będzie działała tak samo w każdym przypadku.

Dla jednego dziecka najważniejsza jest miękka faktura, możliwość ściskania i poczucie fizycznego komfortu. Dla innego znaczenie ma przewidywalność: maskotka zawsze wygląda tak samo, nie podnosi głosu, nie zadaje niespodziewanych pytań. Jeszcze inne dziecko może wykorzystywać ją jako element stałego rytuału, na przykład trzymać ją podczas rozpoczynania zajęć lub przechodzenia z jednej aktywności do drugiej.

U dziecka z ADHD maskotka może przypominać o kolejności czynności albo pomagać na chwilę zatrzymać się przed podjęciem działania. Może jednak również rozpraszać. Dziecko w spektrum autyzmu może czuć się bezpieczniej w kontakcie z dobrze znaną postacią, ale może też nie tolerować jej futerka, zapachu czy wydawanego dźwięku.

Nie powinniśmy więc zakładać, że każde dziecko z określoną diagnozą potrzebuje maskotki. Neuroróżnorodność oznacza różnorodność, a nie jeden zestaw zachowań. Najważniejsza jest obserwacja: czy dany przedmiot pomaga dziecku się uspokoić, rozpocząć zadanie, zakomunikować potrzebę przerwy albo poradzić sobie ze zmianą.

Maskotka nie leczy spektrum autyzmu, ADHD ani zaburzeń lękowych. Nie zastąpi rozmowy, terapii, diagnozy ani bezpiecznej relacji z dorosłą osobą. Może jednak stać się pomostem pomiędzy tym, co dziecko czuje, a tym, co potrafi powiedzieć.

Dlatego nie każda wakacyjna prośba o maskotkę musi być kaprysem. Oczywiście nie musimy kupować każdej zabawki, której dziecko zapragnie. Warto jednak zobaczyć w takim wyborze coś więcej niż chwilową modę. Czasem dziecko nie prosi jedynie o pluszowego bohatera. Prosi o kawałek znanego i bezpiecznego świata, który będzie mogło zabrać ze sobą do domu.

Czy starsze dziecko nie jest już za duże na maskotki?

Jako dorośli czasem zaczynamy się niepokoić, kiedy kilku- lub kilkunastoletnie dziecko nadal śpi z maskotką albo zabiera ją w podróż. Samo przywiązanie do pluszowego przedmiotu nie musi jednak oznaczać niedojrzałości.

Starsze dziecko może traktować maskotkę jako źródło komfortu, pamiątkę ważnego wydarzenia albo dyskretne narzędzie pomagające w regulowaniu napięcia. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy przywiązanie uniemożliwia codzienne funkcjonowanie, wywołuje silny lęk przy każdej rozłące albo całkowicie zastępuje relacje z ludźmi.

Trzeba również chronić dziecko przed ośmieszaniem. Publiczne wręczanie nastolatkowi „misia na uspokojenie” może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Lepszy może być mały brelok, maskotka pozostawiona w plecaku albo inny, zaakceptowany przez dziecko przedmiot.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 30 (86) 01-07/08/2026