Na portalu www.15min.lt do 25 października 2026 r. trwa głosowanie, podczas którego uczestnicy rywalizują o sympatię czytelników. Z jednego urządzenia internauci mogą głosować raz dziennie. Uczestnicy, którzy zdobędą najwięcej sympatii, przejdą do drugiego etapu.

W jaki sposób zagłosować: Głosując na społecznika Adama Błaszkiewicza uprzejmie prosimy:

wejść na stronę https://www.15min.lt/media/konkursas/metu-senjoru-rinkimai?order=popular&psl=1#dalyviai oddać swój głos klikając przycisk „BALSUOTI” znajdujący się pod zdjęciem Adama Błaszkiewicza (opis uczestnika pojawia się po kliknięciu zdjęcia)

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 29 października br. podczas uroczystej gali w Dworze w Pokrojach.

Uczestnicy, którzy zdobędą najwięcej głosów, zostaną zaproszeni na galę i otrzymają bogaty pakiet nagród od Partnerów: karty podarunkowe IKI, roczną prenumeratę magazynu „LEGENDOS” oraz zestawy LYSI.

Finalistów oceni specjalnie powołana komisja, w której skład wchodzą: aktorka Redita Dominaitytė, działaczka społeczna Nijolė Jagelavičienė, wokalista Giedrius Leškevičius, influencer Simonas Urbonas, organizatorka wydarzeń Laura Balčiūtė oraz przedstawiciele portalu 15min i sieci handlowej IKI.

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą