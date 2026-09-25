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Adam Błaszkiewicz uczestniczy w prestiżowym konkursie „Wybory Seniora Roku 2026”

Drodzy sympatycy i miłośnicy wileńskiej Rossy oraz Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR), członek organizacji non-profit Adam Błaszkiewicz uczestniczy w prestiżowym konkursie „Wybory Seniora Roku 2026” organizowanym przez bezpłatny magazyn dla seniorów „60+”.

Autor: KW
Adam Błaszkiewicz.

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Na portalu www.15min.lt do 25 października 2026 r. trwa głosowanie, podczas którego uczestnicy rywalizują o sympatię czytelników. Z jednego urządzenia internauci mogą głosować raz dziennie. Uczestnicy, którzy zdobędą najwięcej sympatii, przejdą do drugiego etapu.

W jaki sposób zagłosować: Głosując na społecznika Adama Błaszkiewicza uprzejmie prosimy:

  1. wejść na stronę https://www.15min.lt/media/konkursas/metu-senjoru-rinkimai?order=popular&psl=1#dalyviai
  2. oddać swój głos klikając przycisk „BALSUOTI” znajdujący się pod zdjęciem Adama Błaszkiewicza (opis uczestnika pojawia się po kliknięciu zdjęcia)

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 29 października br. podczas uroczystej gali w Dworze w Pokrojach.

Uczestnicy, którzy zdobędą najwięcej głosów, zostaną zaproszeni na galę i otrzymają bogaty pakiet nagród od Partnerów: karty podarunkowe IKI, roczną prenumeratę magazynu „LEGENDOS” oraz zestawy LYSI.

Finalistów oceni specjalnie powołana komisja, w której skład wchodzą: aktorka Redita Dominaitytė, działaczka społeczna Nijolė Jagelavičienė, wokalista Giedrius Leškevičius, influencer Simonas Urbonas, organizatorka wydarzeń Laura Balčiūtė oraz przedstawiciele portalu 15min i sieci handlowej IKI.

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Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą

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