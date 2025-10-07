— Pomysł na organizację Bitwy Intelektów zrodził się z potrzeby stworzenia przestrzeni, w której młodzież mogłaby w ciekawy i angażujący sposób sprawdzać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętność pracy w grupie. Chcieliśmy połączyć element rywalizacji z dobrą zabawą i edukacją, pokazując, że nauka może być inspirującą przygodą. W Wilnie mamy wspaniałą, ciekawą świata młodzież — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” koordynatorka projektów kulturalnych DKP Bożena Mieżonis.

Edukacja, integracja, zabawa

Głównym celem Bitwy Intelektów jest połączenie edukacji, integracji i dobrej zabawy. Organizatorzy chcą, aby młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę w różnych dziedzinach, a jednocześnie uczyła się współpracy w grupie i czerpała radość ze wspólnej rywalizacji. Wydarzenie ma inspirować do poszerzania horyzontów, budować więzi między uczniami i pokazywać, że nauka może być emocjonującym doświadczeniem.

Bitwy Intelektów organizowane są już od prawie 10 lat. Organizatorzy chcieliby, by impreza odbywała się co roku, jednak nie zawsze udaje się pozyskać środki i dofinansowanie na jej realizację, dlatego czasem zdarzają się jednoroczne przerwy.

— Przygotowanie Bitwy Intelektów to proces, który wymaga dużej uwagi organizacyjnej, ale najwięcej pracy poświęcamy oczywiście opracowaniu pytań. Zależy nam, aby były one nie tylko poprawne merytorycznie, ale też ciekawe, różnorodne i dostosowane do poziomu uczniów. Oprócz tego dbamy o odpowiednią logistykę — rejestrację drużyn, przygotowanie przestrzeni w Domu Kultury Polskiej, nagrody i sprawny przebieg poszczególnych rund. Jednak to właśnie pytania są sercem całego wydarzenia i to im poświęcamy najwięcej energii — wyjaśnia Bożena Mieżonis.

Motywująca forma wyzwania

Młodzież z entuzjazmem uczestniczy w Bitwach Intelektów, chętnie sprawdzając swoją wiedzę i rywalizując z rówieśnikami.

— Młodzież bardzo chętnie podejmuje takie wyzwania. Sama formuła quizu, połączona z elementem rywalizacji i atrakcyjnymi nagrodami, działa motywująco. Uczniowie lubią sprawdzać swoją wiedzę w praktyce, a możliwość współpracy w drużynie sprawia, że udział w konkursie traktują nie tylko jako rywalizację, ale też jako dobrą zabawę. Dlatego drużyny zgłaszają się chętnie, a my się cieszymy, że wydarzenie budzi tak duże zainteresowanie. Zaangażowanie uczestników oceniam bardzo wysoko. Młodzież podchodzi do quizu z ogromnym entuzjazmem — widać, że przygotowuje się do rywalizacji, a podczas samego wydarzenia reaguje żywiołowo i z pełnym skupieniem. Cieszy nas, że uczniowie traktują Bitwę Intelektów nie tylko jako konkurs, ale też jako okazję do wspólnej zabawy i nauki. To właśnie ich energia i ciekawość są największą wartością całego przedsięwzięcia — podkreśla organizatorka.

Rozmówczyni zaznacza, że tego typu wydarzenia są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają młodym Polakom na Wileńszczyźnie nie tylko sprawdzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności, ale także budować więź z językiem, kulturą i historią Polski. To przestrzeń, w której mogą poczuć dumę ze swoich korzeni, integrować się z rówieśnikami i przeżywać wspólne doświadczenia w języku polskim. Dzięki takim inicjatywom młodzież zyskuje motywację do nauki i odkrywa, że polskość na Litwie jest żywą, inspirującą wartością, którą warto pielęgnować i rozwijać. Młodzież coraz chętniej angażuje się w projekty, które łączą naukę z zabawą i pozwalają jej rozwijać się w atrakcyjnej formie. Bitwa Intelektów czy podobne wydarzenia pokazują, że kultura i edukacja mogą być inspirujące.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.