W tym roku udział wzięło 28 drużyn, a chętnych było jeszcze więcej.

Uczestnicy: „Takie konkursy są bardzo potrzebne”

— Dla nas pierwsza runda języka polskiego była jedną z lżejszych. Sporo czasu poświęciliśmy na przygotowania. Dużo czytaliśmy polskiej literatury, powtarzaliśmy historię Polski i Litwy. Ta wiedza na pewno przyda się nam nie tylko dzisiaj, ale też i w przyszłości. Bardzo dobrze, że są organizowane takie konkursy — to bardziej motywuje, żeby pogłębiać wiedzę, którą już posiadamy i wzbogacać o nową — mówiła Karina z drużyny Mickiewicz gang z Liceum Adama Mickiewicza w Wilnie.

Członkowie drużyny Bajorzy z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie powiedzieli, że takie konkursy są bardzo potrzebne i to nie tylko ze względu na atrakcyjne nagrody, ale też dlatego, że można poszerzyć swoją wiedzę i powtórzyć to, co już zapomnieli.

— Mieliśmy szczęście, bo dosłownie kilka dni temu powtarzaliśmy tekst Szymborskiej, który akurat był dzisiaj. Karol dobrze znał „Stepy akermańskie” (Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu…), więc i tu nam się powiodło. Oczywiście, że chcemy zwyciężyć, ale to, że jesteśmy tutaj i możemy wziąć udział, to już wiele znaczy — podkreślili Bajorzy.

Godna uwagi propozycja dla DKP od maturzystów

— Jesteśmy zadowoleni. Szykując się do Bitwy Intelektów na pewno wzbogaciliśmy swoją wiedzę. Były pytania nie tylko z historii, ale także i z polityki. Podsumowując, co wiedzieliśmy, to powiedzieliśmy a czego nie wiedzieliśmy, to pogłębiliśmy swoją wiedzę. Jesteśmy maturzystami i niestety to już ostatni rok, kiedy mogliśmy wziąć udział w Bitwie Intelektów. Chcielibyśmy zaproponować Domowi Kultury Polskiej Wilnie, aby takie podobne konkursy były organizowane także dla studentów. Bo to naprawdę bardzo dobra zabawa, dzięki której dowiadujemy się nowych rzeczy — powiedziała jedna z uczestniczek drużyny Konstantynopolitanczykowianeczka z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach.

O nagrody walczyło 28 drużyn z polskich szkół Wilna i Wileńszczyzny, każda składała się z czterech osób

| Fot. Honorata Adamowicz

Poświęcają więcej czasu i energii na naukę

Nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do Bitwy Intelektów, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” cieszyli się, że w czasie przygotowań uczniowie poświęcają więcej czasu i energii na naukę. Według pedagogów, ważny jest już sam udział w takim przedsięwzięciu — nawet jeśli uczniowie nie zwyciężą, to zyskają wiedzę i umiejętności, które przydadzą się im w przyszłości. Dla maturzystów Bitwa Intelektów to także okazja do tego, by oswoić się ze stresem i nabrać wprawy w skupieniu się na egzaminie, który za niedługo już ich czeka.

— Celem konkursu jest nie tylko poszerzanie wiedzy z zakresu przedmiotów szkolnych, takich jak język polski, historia, geografia i inne, lecz także rozwijanie umiejętności myślenia krytycznego i logicznego. W tym konkursie my już mamy doświadczenie, w Bitwie Intelektów uczestniczymy już nie po raz pierwszy. Drużyna, z którą przyjechałam dzisiaj, uczestniczy od dziesiątej klasy. W tym roku to już maturzyści. Każdego roku uczniowie bardzo chętnie przygotowują się do konkursu. Dużo czytamy, wyszukujemy informacje w Internecie. Najtrudniejsze pytania dla nas dotyczą muzyki. Niestety, nie bardzo nasza młodzież słucha polskiej muzyki. Nie namawiam uczniów do brania udziału w tej „bitwie”, sami chętnie uczestniczą. W tym roku to oni wyszukali informację, kiedy odbędzie się Bitwa Intelektów i sami zaproponowali, żeby wziąć w niej udział. Jako nauczycielka bardzo cieszę się, że chcą brać udział w takich wydarzeniach — powiedziała nam Lila Gajewska, nauczycielka historii w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach.

Udział w Bitwie Intelektów wzięli uczniowie z klas 9-12

| Fot. Honorata Adamowicz

Zwycięzcy tegorocznej bitwy

Udział w Bitwie Intelektów, która składała się z 6 rund po 6 pytań, wzięli uczniowie z klas 9-12. Ogółem uczniowie mieli 36 zadań do rozwiązania. Odpowiadali na pytania dotyczące Wilna, historii Polski i Litwy, języka polskiego, słynnych postaci Polski i Litwy, geografii oraz muzyki.

O nagrody walczyło 28 drużyn z polskich szkół Wilna i Wileńszczyzny, każda drużyna składała się z czterech osób.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Stół z powyłamywanymi nogami.com z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie. Drugie miejsce zajęła drużyna Wnuki Kraszewskiego z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, a trzecie — grupa Dzbany z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

Dla trzech najlepszych laureatów konkursu przeznaczone były atrakcyjne nagrody rzeczowe. Za I miejsce: kolumna JBL Charge 5 x 4, II miejsce: słuchawki JBL Tune Beam x 4, III miejsce: bilety do kina x 20.

