Słowa też wychowują. O języku empatii w domu i w szkole

Bo dziecko uczy się stosunku do świata nie tylko podczas lekcji wychowawczej. Znacznie częściej robi to przy stole, w samochodzie, sklepie i na szkolnym korytarzu. Czasem jedno zdanie dorosłego wychowuje skuteczniej niż trzy plakaty z napisem: Tolerancja.

Wyobraźmy sobie zakupy. Obok przejeżdża osoba poruszająca się na wózku. Dziecko patrzy i pyta: „Dlaczego ta pani jeździ na wózku?”. Rodzic, lekko speszony, odpowiada: „Nie patrz, odwróć się”.

Intencja jest zapewne dobra. Chcemy nauczyć dziecko, że nie należy się gapić. Ono może jednak usłyszeć coś innego: z tą osobą jest coś takiego, o czym lepiej nie mówić. Najlepiej udawać, że jej nie ma.

Można odpowiedzieć prościej: „Ta pani porusza się na wózku. Niektórzy ludzie chodzą, inni potrzebują wózka albo innego wsparcia”. A jeśli pada kolejne: „dlaczego”, można spokojnie powiedzieć: „Nie wiem. To jej prywatna sprawa”. Bez wykładu. Bez szeptania. Bez robienia z przypadkowo spotkanej osoby szkolnej pomocy dydaktycznej.

Nie wszyscy jesteśmy tacy sami i bardzo dobrze

Język empatii nie polega na udawaniu, że różnic nie ma. Osoba niewidoma funkcjonuje inaczej niż widząca. Uczeń poruszający się na wózku może potrzebować windy. Inny uczeń – więcej czasu na wykonanie zadania, pomocy pedagoga specjalnego, logopedy czy psychologa.

Różnice są realne. Problem zaczyna się wtedy, gdy z różnicy robimy ocenę człowieka.

Właśnie taki kierunek wyznacza litewskie prawo oświatowe. Artykuł 5 Ustawy o oświacie wymienia włączenie jako jedną z zasad systemu edukacji. Szkoła powinna tworzyć warunki, aby każdy mógł się uczyć, rozwijać swoje możliwości, otrzymywać potrzebną pomoc, doświadczać sukcesu i nie być dyskryminowanym z powodu różnorodności potrzeb edukacyjnych czy potrzeby wsparcia.

To coś więcej niż wspólna ławka i wspólna lista obecności. Można przecież siedzieć w tej samej klasie, a każdego dnia słyszeć komunikat: ty jesteś tym innym.

Najpierw człowiek

Dlatego warto przyjrzeć się słowom. Coraz częściej mówimy o osobie z niepełnosprawnością, a nie po prostu – niepełnosprawny. Nie dlatego, że jedno określenie automatycznie czyni nas dobrymi ludźmi. Chodzi o perspektywę: niepełnosprawność jest jedną z cech człowieka, a nie jego pełną definicją.

Jeszcze bardziej niefortunne jest przeciwstawianie osób z niepełnosprawnością ludziom „normalnym”. Bo jeśli jedni są normalni, to kim są drudzy?

Nie pomaga również litość w wersji XXL. Uczeń na wózku nie musi być biednym dzieckiem, a dorosły z niepełnosprawnością, który pracuje, podróżuje czy uprawia sport, nie musi przy każdej okazji zostawać bohaterem pokonującym przeciwności. Czasem człowiek po prostu jedzie do pracy. I to naprawdę wystarczy.

Warto też nauczyć dzieci prostej zasady: jeżeli rozmawiamy z osobą z niepełnosprawnością, zwracamy się przede wszystkim do niej, a nie do stojącego obok rodzica, opiekuna czy asystenta.

Mama może być zdecydowana, tata troskliwy

Podobnej uważności wymaga sposób, w jaki mówimy o kobietach i mężczyznach. W edukacji pojawia się pojęcie języka wrażliwego na płeć. Brzmi poważnie, ale w codzienności nie wymaga rewolucji.

Mama może prowadzić firmę, zajmować się techniką i podejmować trudne decyzje. Tata może przygotować kolację, zostać z chorym dzieckiem i, o dziwo, znać numer buta własnej córki. Nie pomaga wtedy mamie. Jest rodzicem.

Nie oznacza to jednak, że wychowanie do równości wymaga udawania, iż kobiety i mężczyźni są biologicznie identyczni. Nie są. Po okresie dojrzewania mężczyźni mają przeciętnie większą masę mięśniową i większą siłę absolutną, szczególnie górnej części ciała. Słowo „przeciętnie” jest tu kluczowe: statystyka opisuje grupy, a nie wydaje świadectwa każdemu konkretnemu człowiekowi.

Możemy więc jednocześnie uczyć równej godności, praw i szacunku oraz mówić uczciwie o biologicznych różnicach. Jedno nie unieważnia drugiego.

A dżentelmen? Nadal mile widziany

Czy chłopca można wychowywać na dżentelmena? Oczywiście. Może ustąpić miejsca, przytrzymać drzwi, zaproponować wniesienie ciężkiej walizki. Nie dlatego, że kobieta jest bezradna, ale dlatego, że uprzejmość i gotowość do pomocy są dobrymi cechami.

Dziewczynka może tę pomoc przyjąć. Może też odpowiedzieć: „Dziękuję, poradzę sobie”. I świat się od tego nie zawali.

Równość nie musi oznaczać identyczności, a dobre maniery nie są zamachem na samodzielność. Możemy wychowywać chłopców na kulturalnych mężczyzn, a dziewczynki na samodzielne kobiety. Te cele naprawdę można połączyć.

Stereotypy rzadko wchodzą do klasy z transparentem. Zwykle przemykają w drobnych zdaniach: „To raczej zajęcie dla chłopców”, „Dziewczynki są spokojniejsze”, „On jest niepełnosprawny, więc pewnie sobie nie poradzi”, „Nie patrz na niego”.

Powtarzane przez lata tworzą dziecięcy katalog tego, kto jest silny, kto słaby, kto potrzebuje litości, kto może decydować i kto do czego się nadaje.

Język empatii nie oznacza więc chodzenia na palcach i zastanawiania się pięć minut przed każdym zdaniem. My, jako rodzice i nauczyciele, nie potrzebujemy kolejnego powodu do stresu – wrześniowa lista już jest wystarczająco długa.

Może wystarczy jedna zasada na początek roku szkolnego: zanim coś powiemy o drugim człowieku, zastanówmy się, czy opisujemy różnicę, czy już go przez tę różnicę oceniamy.

Osoba z niepełnosprawnością może potrzebować wsparcia, ale nie jest przez to mniej wartościowa. Kobieta i mężczyzna mogą różnić się fizycznie, ale nie określa to ich inteligencji, prawa do nauki, pracy czy podejmowania decyzji. Mama może być silna, tata troskliwy. Każde dziecko powinno zaś dostać przestrzeń, by rozwijać własne zdolności, zamiast gotowej instrukcji, kim wypada mu zostać.

Bo język włączający nie ma przekonywać dzieci, że wszyscy jesteśmy jednakowi. Ma nauczyć czegoś dojrzalszego: możemy się różnić i nadal traktować się z szacunkiem.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 35 (101) 05-11/09/2026