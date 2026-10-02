To dobry czas, by zwrócić uwagę na problemy, z jakimi mierzy się litewska policja. Departament Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wskazuje przede wszystkim na niedobór funkcjonariuszy, rosnące obciążenie pracą, problemy z wynagrodzeniami oraz coraz bardziej wymagające zadania.

Coraz mniej patroli

Charakter pracy policji w ostatnich latach wyraźnie się zmienił. Wśród największych zagrożeń Departament Policji wymienia oszustwa, przemoc w najbliższym otoczeniu, rozpowszechnianie i używanie narkotyków, a także prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu i przekraczanie dozwolonej prędkości.

Są to problemy, które bezpośrednio dotykają mieszkańców i wymagają od funkcjonariuszy nie tylko szybkiej reakcji, lecz także długotrwałej pracy prewencyjnej i dochodzeniowej.

Jednym z najpoważniejszych problemów pozostaje sytuacja kadrowa. Obecnie litewskiej policji brakuje nawet 1500 funkcjonariuszy. Największe braki odczuwalne są w dużych miastach.

– Policja jest w stanie zapewnić wykonywanie podstawowych funkcji i na czas reagować na otrzymywane zgłoszenia. Niedobór funkcjonariuszy jest jednak odczuwalny podczas wykonywania pracy prewencyjnej, patrolowania oraz prowadzenia spraw – podkreśla Departament Policji.

Oznacza to, że brak ludzi nie musi być widoczny przy każdym telefonie alarmowym. Jego skutki mogą pojawiać się później: w mniejszej liczbie patroli, ograniczonych możliwościach prowadzenia działań prewencyjnych czy większej liczbie spraw przypadających na jednego funkcjonariusza.

Niedobór kadr oznacza również większe obciążenie dla tych, którzy pozostają w służbie. Według Departamentu Policji funkcjonariusze są przeciążeni pracą, co może prowadzić do przemęczenia i wpływać na jakość świadczonych mieszkańcom usług.

– Najwięcej problemów wynika z niedoboru funkcjonariuszy, przez co rosną obciążenia pozostałych policjantów. Funkcjonariusze są przemęczeni, a cierpi na tym jakość świadczonych usług – zaznacza Departament Policji.

Niepokój o wynagrodzenia

W ostatnich latach poprawiło się wyposażenie policji. Funkcjonariusze mają lepsze miejsca pracy, sprzęt, technikę i samochody. Jednocześnie wynagrodzenia nadal pozostają jedną z najbardziej aktualnych kwestii.

– Sytuacja finansowa również budzi niepokój. Otrzymywane przez funkcjonariuszy wynagrodzenia nie pozwalają im czuć się godnie. Niemało policjantów jest zmuszonych podejmować dodatkową pracę, aby utrzymać swoje rodziny – wskazuje Departament Policji.

Problem jest szczególnie istotny w kontekście braków kadrowych. Z jednej strony policja potrzebuje nowych funkcjonariuszy, z drugiej – warunki finansowe mogą utrudniać zatrzymanie obecnych pracowników i przyciągnięcie nowych kandydatów.

Praca policjanta nie kończy się wraz z zakończeniem służby. Jednym z najtrudniejszych elementów jest radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, które funkcjonariusze gromadzą podczas interwencji.

Do tego dochodzi brak czasu na odpowiedni odpoczynek. Policjanci często muszą wykonywać obowiązki również w czasie, który powinien być przeznaczony na życie prywatne i regenerację.

– Najtrudniejsze jest odcięcie się od stresu i negatywnych emocji doświadczanych w pracy. Brakuje czasu na jakościowy odpoczynek, ponieważ funkcjonariusze muszą pracować również w czasie wolnym – podkreśla Departament Policji.

Mieszkańcy ufają policji

Służba policyjna wiąże się również z bezpośrednim zagrożeniem. Jednym z najbardziej niebezpiecznych elementów codziennej pracy jest niewykonywanie zgodnych z prawem poleceń oraz stawianie oporu funkcjonariuszom.

Statystyki pokazują skalę problemu. W ciągu ostatnich 10 lat aż 28 tys. funkcjonariuszy zetknęło się z niewykonaniem poleceń. W tym samym okresie odnotowano 2500 przypadków oporu wobec policjantów.

Pomimo trudnych warunków pracy policja pozostaje jedną z najbardziej zaufanych instytucji na Litwie. Według najnowszych danych przywoływanych przez Departament Policji ufa jej około 76 proc. mieszkańców kraju.

To wysoki poziom społecznego zaufania, ale jednocześnie duża odpowiedzialność. Mieszkańcy oczekują od policji nie tylko skutecznej reakcji na przestępstwa, ale także obecności na ulicach, działań prewencyjnych i poczucia bezpieczeństwa.

W ocenie Departamentu Policji jednym z najważniejszych rozwiązań byłoby obsadzenie wolnych etatów. Zmniejszyłoby to obciążenie funkcjonariuszy i poprawiło ich samopoczucie.

– Jedną z najważniejszych decyzji, która ułatwiłaby codzienność funkcjonariuszy, byłoby obsadzenie wolnych etatów. Pozwoliłoby to zmniejszyć obciążenie pracą i poprawić samopoczucie policjantów – podkreśla Departament Policji.

Problem kadrowy dotyczy więc nie tylko organizacji pracy. Ma bezpośredni związek z kondycją funkcjonariuszy, jakością wykonywanych zadań oraz możliwościami prowadzenia działań prewencyjnych.

Służba w policji w obecnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie oznacza również większą odpowiedzialność. Funkcjonariusze pozostają na pierwszej linii reagowania na zagrożenia, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców.

– Być policjantem to zaszczyt i wielka odpowiedzialność wobec swojego kraju i jego mieszkańców – podkreśla Departament Policji.

2 października, w Dniu Zawodowym Policji Litwy i Dniu Aniołów Stróżów, za mundurem warto więc zobaczyć przede wszystkim człowieka – funkcjonariusza, który pracuje pod presją, mierzy się ze stresem, zagrożeniem i przeciążeniem, a jednocześnie każdego dnia ma zapewniać bezpieczeństwo innym.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 39 (113) 03-09/10/2026