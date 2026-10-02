Zmiany w przychodniach – pielęgniarki z większymi uprawnieniami

Aušra Volodkaitė, przewodnicząca Litewskiej Organizacji Specjalistów Pielęgniarstwa, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreśla, że pielęgniarki mają szerokie możliwości pracy w zespole lekarza rodzinnego. Mogą samodzielnie wykonywać część usług i zadań, pozostając jednocześnie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem i aktywnie uczestnicząc w pracy całego zespołu.

Więcej obowiązków, ale potrzebny jest też czas dla pacjenta

— Jednocześnie pojawiają się pewne wyzwania, przede wszystkim związane z organizacją pracy i obciążeniem personelu w placówkach. Praca pielęgniarki powinna być zorganizowana w taki sposób, aby miała ona wystarczająco dużo czasu na rozmowę z pacjentem, świadczenie potrzebnych usług i zapewnienie odpowiedniej opieki. Nie może być tak, że kolejne zadania są dokładane, a czas na ich wykonanie pozostaje taki sam i pielęgniarka musi rozmawiać z pacjentem, jednocześnie wykonując inne obowiązki. W takiej sytuacji usługa nie będzie odpowiedniej jakości, a pielęgniarka nie będzie miała możliwości właściwie ocenić stanu pacjenta, zdecydować, czy może sama udzielić potrzebnej pomocy, czy też pacjent wymaga konsultacji lekarskiej — powiedziała Volodkaitė.

Przewodnicząca organizacji zwraca uwagę, że rozszerzenie kompetencji pielęgniarek oznacza z jednej strony większe uznanie ich wiedzy i umiejętności, z drugiej — nowe wyzwania związane z organizacją pracy. Podkreśla również, że większy zakres obowiązków powinien znaleźć odzwierciedlenie w wynagrodzeniach.

Więcej badań w kompetencjach pielęgniarek

Po zmianach w organizacji podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarki mogą wykonywać więcej zadań, które wcześniej były zarezerwowane dla lekarzy rodzinnych lub pielęgniarek zaawansowanej praktyki.

Jedną ze zmian jest rozszerzenie możliwości zlecania i wykonywania przez pielęgniarki niektórych badań laboratoryjnych. Przed planowanym zabiegiem inwazyjnym lub interwencyjnym określone badania krwi – czas protrombinowy i międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR), czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), oznaczenie grupy krwi oraz czynnika Rh – będą mogli zlecać lekarz świadczący usługi z zakresu medycyny rodzinnej, pielęgniarka lub pielęgniarka zaawansowanej praktyki.

Większe możliwości przewidziano również przy ocenie pacjentów z ostrymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Szybki test antygenowy w kierunku paciorkowca beta-hemolizującego grupy A, który pomaga zdecydować o zasadności leczenia przeciwbakteryjnego, również będą mogli zlecać lekarz rodzinny, pielęgniarka lub pielęgniarka zaawansowanej praktyki.

Większe uprawnienia pielęgniarek zaawansowanej praktyki

Pielęgniarki zaawansowanej praktyki zyskują również większe możliwości zlecania i oceny niektórych badań posiewowych. Będą mogły oceniać wyniki posiewów moczu w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia dróg moczowych, gdy badanie jest potrzebne do podjęcia decyzji o leczeniu przeciwbakteryjnym.

Do ich kompetencji będą należeć także określone posiewy kału, ran oraz nosogardła i gardła w przypadku podejrzenia zakażenia bakteryjnego.

Zgodnie ze zaktualizowaną procedurą pielęgniarki oraz pielęgniarki zaawansowanej praktyki będą mogły wykonywać szybki test antygenowy w kierunku rotawirusów, adenowirusów lub jednocześnie rotawirusów, adenowirusów i norowirusów, gdy u pacjenta podejrzewa się biegunkę pochodzenia wirusowego.

Finansowe zachęty za szczepienia

Przewidziano również wypłatę dodatków motywacyjnych za szczepienie dzieci i innych określonych grup osób oraz za niektóre inne świadczenia związane ze szczepieniami. Dotyczy to m.in. dodatków za szczepienie przeciw grypie osób należących do grup ryzyka oraz za szczepienie całej populacji przeciw COVID-19.