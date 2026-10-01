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Bitwa Intelektów w DKP w Wilnie 2026 [GALERIA]

1 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się Bitwa Intelektów — quiz wiedzy dla uczniów klas 9–12. Czteroosobowe drużyny zmierzyły się w sześciu rundach po sześć pytań z kultury, muzyki, historii, języka polskiego, geografii i wiedzy o słynnych postaciach. Na najlepszych czekały nagrody. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć naszego fotoreportera!

Autor: KW
Bitwa Intelektów w DKP w Wilnie, 2026 | Fot. Marian Paluszkiewicz

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Wydarzenie, sfinansowane przez Ambasadę RP w Wilnie, udokumentował fotoreporter „Kuriera Wileńskiego”, Marian Paluszkiewicz.

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