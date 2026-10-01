Bitwa Intelektów w DKP w Wilnie 2026 [GALERIA]

Coroczna tradycyjna gala jest też okazją do spotkania w społeczności Polaków na Litwie i omówienia licznych spraw. Do tego, po plebiscycie, jest okazja porozmawiać z Laureatką i Finalistami plebiscytu.https://kurierwilenski.lt/2026/01/10/renata-brasel-polka-roku-2025-mielismy-do-czynienia-z-wyrownana-konkurencja/Przed i po gali można odebrać najnowsze wydania „Kuriera Wileńskiego” i wyjątkowy kalendarz na rok 2026, którego głównymi bohaterami jest Kapela...