Bitwa Intelektów w DKP w Wilnie 2026 [GALERIA]

Wydarzenie, sfinansowane przez Ambasadę RP w Wilnie, udokumentował fotoreporter „Kuriera Wileńskiego”, Marian Paluszkiewicz.
Polecamy także artykuły na temat poprzednich edycji Bitwy Intelektów.
1 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się Bitwa Intelektów — quiz wiedzy dla uczniów klas 9–12. Czteroosobowe drużyny zmierzyły się w sześciu rundach po sześć pytań z kultury, muzyki, historii, języka polskiego, geografii i wiedzy o słynnych postaciach. Na najlepszych czekały nagrody. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć naszego fotoreportera!
Wydarzenie, sfinansowane przez Ambasadę RP w Wilnie, udokumentował fotoreporter „Kuriera Wileńskiego”, Marian Paluszkiewicz.
Polecamy także artykuły na temat poprzednich edycji Bitwy Intelektów.
Afisze
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