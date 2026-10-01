Ponad 1,3 tys. wydarzeń dla seniorów

Narodowy Tydzień Osób Starszych organizowany jest przez Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy (SADM) już trzeci rok z rzędu. Od 1 października w całym kraju odbędzie się ponad 1,3 tys. różnych działań i wydarzeń skierowanych do seniorów.

W tym roku do inicjatywy dołączyło 57 samorządów na Litwie. W organizację wydarzeń angażują się również muzea, galerie sztuki, teatry, biblioteki, placówki medyczne, urzędy zdrowia publicznego, społeczności lokalne i inne organizacje.

Aktywne i godne starzenie się

Według minister opieki socjalnej i pracy Ingi Ruginienė celem zarówno Narodowego Tygodnia Osób Starszych, jak i polityki prowadzonej przez SADM jest zapewnienie godnego i aktywnego starzenia się.

„Konsekwentnie dążyliśmy i będziemy dążyć do tego, aby polityka wobec osób starszych zyskała nowy wymiar, a wraz z nią nadal rosła aktywność samych seniorów oraz ich chęć pozostania na rynku pracy i w życiu społecznym. Jesteśmy dojrzałym społeczeństwem, gotowym do akceptacji, wspierania i doceniania każdego etapu życia” — powiedziała Inga Ruginienė, minister opieki socjalnej i pracy.

Narodowy Tydzień Osób Starszych potrwa do 8 października.

Społeczeństwo Litwy się starzeje

Według ministerstwa dane wskazują, że na Litwie, podobnie jak w wielu innych krajach świata, zachodzi proces starzenia się społeczeństwa. W ogólnej strukturze ludności wzrasta odsetek osób starszych.

W 1990 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. Tego dnia zwraca się szczególną uwagę na problemy związane ze starzeniem się i warunki życia osób starszych, a także zachęca do kształtowania wśród młodych ludzi szacunku dla osób w podeszłym wieku.

W Wilnie cztery bezpłatne treningi tygodniowo

Wraz z początkiem Narodowego Tygodnia Osób Starszych w Wilnie rozpoczyna się czwarty sezon bezpłatnych zajęć ruchowych dla seniorów w ramach programu „Active Vilnius”.

Samorząd miasta Wilna oraz instytucja publiczna „Active Vilnius” będą organizować zajęcia prowadzone przez profesjonalnych trenerów cztery razy w tygodniu w dzielnicach Żyrmuny i Poszyłajcie.

W ciągu pierwszych trzech sezonów bezpłatne zajęcia z gimnastyki odwiedziło ponad 25 tys. seniorów. Treningi mają pomagać w utrzymaniu kondycji fizycznej oraz wzmacnianiu równowagi, koordynacji i mięśni. Są również okazją do regularnych spotkań.

„Chcemy, aby seniorzy z Wilna mieli jak najwięcej możliwości bycia aktywnymi fizycznie, dbania o swoje samopoczucie i spędzania razem czasu w sposób wartościowy. Ponad 25 tys. uczestników w ciągu pierwszych trzech sezonów pokazuje, że mieszkańcy Wilna potrzebują takich zajęć, dlatego zapraszamy seniorów do aktywnego udziału również w tym sezonie” — mówi mer Wilna Valdas Benkunskas.

Gdzie i kiedy odbędą się zajęcia?

W Pałacu Kultury, Rozrywki i Sportu w Wilnie przy ul. Žirmūnų 1E zajęcia będą odbywały się w poniedziałki i środy o godz. 10.00.

W hali NBA Basketball School przy ul. Žemynos 41 treningi zaplanowano we wtorki o godz. 8.00 oraz w czwartki o godz. 9.30.

Zajęcia poprowadzą profesjonalni trenerzy „Active Vilnius”. Ćwiczenia są dostosowane do potrzeb osób starszych i mogą w nich uczestniczyć zarówno seniorzy regularnie uprawiający sport, jak i osoby, które dotychczas były mniej aktywne fizycznie.

Bez rejestracji i bez opłat

Na zajęcia nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Organizatorzy zalecają przybycie kilka minut przed rozpoczęciem treningu oraz zabranie wody i wygodnego stroju sportowego. Osoby posiadające własną matę sportową mogą przynieść ją ze sobą.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.activevilnius.lt.