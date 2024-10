Po raz pierwszy na Litwie odbywa się Narodowy Tydzień Seniorów

Przez cały tydzień – od 30 września do 4 października – na Litwie będzie miało miejsce ponad pół tysiąca różnych zajęć i wydarzeń skierowanych do seniorów. W taki szczególny sposób, z inicjatywy Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy (SADM), w tym roku w naszym kraju obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Do Narodowego Tygodnia Seniorów dołączyło 45 litewskich samorządów, muzeów, galerii sztuki i bibliotek. Seniorzy z całej Litwy są zaproszeni do aktywnego udziału w wydarzeniach zarówno w swoim samorządzie, jak i w innych regionach.