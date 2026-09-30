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Wydarzenie „Botanic Five Kaunas 2026” nie tylko dla biegaczy

Wydarzenie „Botanic Five Kaunas 2026” odbędzie się 18 października w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (VDU Botanikos sodas). Ideą wydarzenia jest łączenie aktywności fizycznej z poznawaniem ogrodów botanicznych i przyrody. W Kownie uczestnicy 5 km będą mogli wybrać jedną z dwóch grup. Zielona wystartuje o godz. 10:00 i będzie miała 75 minut na pokonanie trasy. Żółta wystartuje o godz. 11:15, z limitem 45 minut. Od godz. 12:30 rozpoczną się wydarzenia dla dzieci na dystansach 150, 300, 500 i 1000 metrów.

Autor: KW
Start dla biegaczy.
Graf. organizatorzy

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Historia wydarzenia rozpoczęła się latem 2016 roku w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. W kolejnych latach projekt rozwijał się w następnych polskich ogrodach botanicznych i arboretach. W 2026 roku wydarzenia odbywają się już w 13 takich lokalizacjach w Polsce, a Kowno będzie pierwszym miejscem poza granicami kraju.

„Botanic Five” nie jest skierowany wyłącznie do biegaczy. Uczestnicy pokonują 5-kilometrową trasę na terenie ogrodu botanicznego, ale mogą zrobić to we własnym tempie — biegnąc, maszerując, łącząc bieg z marszem lub po prostu spacerując. Ideą projektu jest połączenie ruchu z odkrywaniem ogrodów i doświadczeniem natury.

— Od początku zależało nam na tym, żeby pięć kilometrów było dystansem, a nie deklaracją, że trzeba być biegaczem. Najważniejsze jest doświadczenie ogrodu, ruch i możliwość odkrycia tego miejsca w nieco inny sposób. Po dziesięciu latach rozwoju projektu w Polsce przyszedł czas na pierwszy krok zagraniczny i bardzo się cieszymy, że wykonamy go właśnie na Litwie — mówi Marcin Stachowiak, organizator „Botanic Five”.

Każdy uczestnik, który ukończy swój dystans, otrzyma pamiątkowy medal.

Pierwsza litewska edycja organizowana jest we współpracy z VDU Botanikos sodas w Kownie.

Wydarzenie zostało również objęte patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Rejestracja: https://in.njuko.com/botanic-five

Botanic Five FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=61593878529748

Botaniczna Piątka FB : https://www.facebook.com/people/Botaniczna-Pi%C4%85tka/100063522101853/

Link do wpisu na FB ambasady: https://www.facebook.com/share/p/14mWvwGCFXW/

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Ambasada RP w Wilnie

Start dla biegaczy.
Graf. organizatorzy

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