Wydarzenie „Botanic Five Kaunas 2026” nie tylko dla biegaczy

Historia wydarzenia rozpoczęła się latem 2016 roku w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. W kolejnych latach projekt rozwijał się w następnych polskich ogrodach botanicznych i arboretach. W 2026 roku wydarzenia odbywają się już w 13 takich lokalizacjach w Polsce, a Kowno będzie pierwszym miejscem poza granicami kraju.

„Botanic Five” nie jest skierowany wyłącznie do biegaczy. Uczestnicy pokonują 5-kilometrową trasę na terenie ogrodu botanicznego, ale mogą zrobić to we własnym tempie — biegnąc, maszerując, łącząc bieg z marszem lub po prostu spacerując. Ideą projektu jest połączenie ruchu z odkrywaniem ogrodów i doświadczeniem natury.

— Od początku zależało nam na tym, żeby pięć kilometrów było dystansem, a nie deklaracją, że trzeba być biegaczem. Najważniejsze jest doświadczenie ogrodu, ruch i możliwość odkrycia tego miejsca w nieco inny sposób. Po dziesięciu latach rozwoju projektu w Polsce przyszedł czas na pierwszy krok zagraniczny i bardzo się cieszymy, że wykonamy go właśnie na Litwie — mówi Marcin Stachowiak, organizator „Botanic Five”.

Każdy uczestnik, który ukończy swój dystans, otrzyma pamiątkowy medal.

Pierwsza litewska edycja organizowana jest we współpracy z VDU Botanikos sodas w Kownie.

Wydarzenie zostało również objęte patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Rejestracja: https://in.njuko.com/botanic-five

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Ambasada RP w Wilnie