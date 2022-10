Policjant zawsze gotowy

„Zawód policjanta był, pozostaje i będzie ważny. Policjant musi być zawsze przygotowany do wykonywania swoich obowiązków w różnych sytuacjach, zarówno wtedy, gdy wymagana jest tylko wiedza teoretyczna, jak również wtedy, gdy konieczne jest wykorzystanie umiejętności podczas interwencji dotyczących przemocy psychicznej, fizycznej czy z użyciem broni palnej. Kto, jeśli nie policjant, przyjdzie i pomoże komuś w potrzebie?”— napisano w nadesłanym „Kurierowi Wileńskiemu” komunikacie z Departamentu Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

System policyjny zmienił się diametralnie

W latach 90. system policyjny zaczął się zmieniać od podstaw. Konieczna była zmiana nie tylko samej instytucji, stosunku do niej, ale także sposobu myślenia urzędników — przekształcenie się z represyjnej siły w instytucję, która pomaga społeczeństwu, utrzymuje porządek, wzbudza zaufanie.

Dziś litewska policja jest nowoczesną instytucją ścigania z jednym z najwyższych wskaźników zaufania publicznego w całym okresie niepodległości. Litewskiej policji ufa 80 proc. ludności kraju. Policjant musi być odpowiedzialny, o nienagannej reputacji, musi być w stanie komunikować się z różnymi ludźmi, pomagać w pokojowym rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, przestrzegać norm, mieć dobre zdrowie i doskonałą sprawność fizyczną.

„Zawód policjanta jest nie tylko interesujący, ale także bardzo odpowiedzialny, więc dla tych, którzy mają zostać policjantami, powołanie jest bardzo ważne. Są jeszcze rodzice, którzy, widząc policjantów, straszą swoje dzieci, że jeśli nie posłuchają, podejdzie do niego policjant. Tak więc zarówno rodzice, jak i dzieci muszą zdać sobie sprawę, że w żadnym wypadku nie powinni bać się policjantów. Muszą zrozumieć, że ludzie w tym zawodzie pracują dla dobrych celów. Zapraszamy młodych ludzi do zainteresowania się zawodem policjanta, a w poszukiwaniu własnej drogi — do rozważenia możliwości połączenia swojej przyszłości z litewską policją. Młodzi ludzie mogą stać się zwolennikami policji i tym samym przymierzyć się do zawodu policjanta” — napisano dalej w komunikacie.

Ustawa o Policji Republiki Litewskiej

Podczas odbudowy niepodległego państwa litewskiego 11 grudnia 1990 r. uchwalono ustawę o Policji Republiki Litewskiej. W Bazylice Archikatedralnej w Wilnie poświęcono flagę policyjną, która zawiera wymowne słowa: „Prawo i sprawiedliwość”, a 2 października przywrócono Dzień Policji. W pierwszym roku niepodległości Litwy, Akademia Prawa, jej filia w Kownie i Wyższa Szkoła Policji w Kłajpedzie, otworzyły swoje drzwi, aby realizować szlachetne hasła i szkolić policjantów.

Tradycje policji litewskiej sięgają ponad stu lat. Początki to lata 1918–1924, gdy na Litwie powstała organizacja milicyjna, w której pracowali milicjanci ochotnicy. 1 stycznia 1924 r. milicja została oficjalnie przemianowana na policję. Jej działalność regulowały ówczesne ustawy.

Niezbędne cechy policjanta

Policjanci są zobowiązani do podejmowania decyzji niezależnie i szybko, pracy w sposób odpowiedzialny, sumienny, skutecznego komunikowania się z obywatelami w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, umiejętności posługiwania się bronią palną, przestrzegania norm zachowania przyjętych w społeczeństwie.

Uroczystości z okazji Dnia Aniołów Stróżów

Centralne uroczystości odbędą się w tym roku 1 października w Kownie. O godz. 11:00 odbędzie się Msza św. w kościele Archanioła Michała; o godz. 12:00 rozpocznie się uroczystość na placu ul. Sporto 3.

Punktem kulminacyjnym tegorocznych obchodów jest parada policji drogowej, z imponującą kolumną motocykli policyjnych i inscenizacją wypadku drogowego. Program obejmuje również pojawienie się kynologów, triki motorobotów, pokazy działań zespołu operacji antyterrorystycznych ARAS. Zagra reprezentacyjna orkiestra dęta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dostępne będą ekspozycje, gdzie będzie można zapoznać się z technikami i wyposażeniem policji, na dzieci będą czekały niespodzianki.